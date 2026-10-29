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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Benjamín Netanyahu

Netanyahu agradeció a Javier Milei por su respaldo a Israel y prometió fortalecer la alianza entre ambos países: “¡Viva la libertad, carajo!”

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Netanyahu y Javier Milei - EFE
Netanyahu y Javier Milei - EFE
El primer ministro israelí destacó la amistad con el presidente argentino y aseguró que ambos países llevarán su relación a un nuevo nivel, luego de que el partido Likud se consolidara como la principal fuerza política en las elecciones legislativas de Israel.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeció públicamente al presidente de Argentina, Javier Milei, por su amistad y respaldo al Estado judío, luego de que el mandatario argentino lo felicitara por los resultados obtenidos por su partido, el Likud, en las elecciones legislativas israelíes.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, Netanyahu destacó la relación personal que mantiene con Milei y aseguró que el apoyo del jefe de Estado argentino a Israel tiene un significado especial para él.

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“Javier, tu amistad significa mucho para mí, y tu apoyo inquebrantable a Israel significa aún más”, expresó el primer ministro israelí, quien calificó al mandatario argentino como un líder valiente y un verdadero amigo del Estado judío.

En la misma publicación, Netanyahu sostuvo que ambos gobiernos han construido una alianza extraordinaria entre Israel y Argentina, una relación que, según afirmó, se ha extendido por América Latina. Además, aseguró que trabajarán para llevar esa cooperación a un nivel superior.

“Juntos, llevaremos esta amistad a nuevas alturas”, manifestó el jefe de Gobierno israelí, quien cerró su mensaje con una expresión que se ha convertido en una de las consignas más reconocidas de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”.

Cabe resaltar que el mensaje de Netanyahu llegó después de que Milei felicitara al primer ministro por los resultados electorales del Likud, que volvió a posicionarse como la principal fuerza política individual del Parlamento israelí.

“Felicitaciones, querido amigo Netanyahu, por la gran elección del Likud, que volvió a ser la primera fuerza en Israel”, escribió el presidente argentino, quien también destacó la fortaleza del liderazgo del dirigente israelí frente a las encuestas y las predicciones que anticipaban un escenario adverso.

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Sin embargo, aunque el Likud obtuvo la mayor cantidad de escaños entre los partidos que participaron en los comicios, el resultado no le garantizó a Netanyahu una mayoría parlamentaria para conformar gobierno.

Con el recuento de los votos prácticamente concluido, el bloque encabezado por el primer ministro obtuvo 53 escaños, mientras que las fuerzas opositoras sumaron 48. Los partidos árabes alcanzaron 19 escaños, en un Parlamento compuesto por 120 integrantes, donde se necesitan al menos 61 para conseguir la mayoría.

Por esta razón, el resultado electoral abrió un nuevo escenario de negociaciones políticas en Israel, en el que la conformación de alianzas será determinante para definir la composición del próximo Gobierno.

Finalmente, cabe resaltar que el acercamiento entre Milei y Netanyahu forma parte de una relación bilateral que se ha fortalecido durante el Gobierno argentino. Ambos dirigentes han expresado públicamente su respaldo mutuo y han impulsado acuerdos de cooperación en diferentes áreas.

En abril de 2026, durante una visita de Milei a Israel, los dos mandatarios destacaron sus coincidencias políticas y anunciaron iniciativas de cooperación en inteligencia artificial, además de reiterar su compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo.

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