El papa dejó ver su lado más humano y respondió a controversiales temas en ‘Amén. Francisco Responde’

Ya se estrenó el documental del santo padre ‘Amén. Francisco responde’, una producción cinematografía en la que el pontífice junto con un grupo de jóvenes de diferentes partes del mundo discutió y habló sobre controversiales temas como la inmigración, la comunidad LGBTIQ, el aborto, la pederastia en la iglesia, entre otros.

El filme, dirigido por Jordi Évole, reunió a Juan, Khadim, Milagros, Celia, María, Lucía, Medha, Alejandra, Víctor y Dora para que se vistan de periodistas por un día para cuestionar al líder de la Iglesia Católica sobre sus inquietudes como jóvenes respecto a la religión.

Al llegar a su encuentro con el papa, los jóvenes aseguran encontrarse nerviosos ya que es “la cosa más rara que han hecho en sus vidas”.

Cuando Francisco ingresa al lugar dice: “¡Cuánto silencio! ¿Quién ha muerto? (…) ¿tiene 50 años ustedes? No sonríen”, ganándose las risas de los jóvenes presentes, quienes proceden a saludar al santo sacerdote.

“¿No es aburrido ponerse a hablar con un cura? ¿no les aburre?” cuestionó el papa a los 10 jóvenes que señalan que, por el contrario, les parece interesante poder charlar con él.

VEA TAMBIÉN “Gracias de verdad”: papa Francisco agradece oraciones por su salud luego de dirigir la misa de Ramos o

Una de las preguntas iniciales, es sobre si el papa recibe un salario y Francisco contestó que a él no le pagan nada y que “cuando necesito dinero, voy y lo pido. No tengo sueldo. Y a mí eso no me preocupa porque me dan de comer gratis”.

El santo padre también acotó que no tiene redes sociales ni móvil y que su cuenta en Twitter es en realidad manejada por los secretarios, pero que pese a ello su intención es “estar continuamente comunicado con todo”.

Francisco comentó que hay domingos en los que extraña a su familia y que su núcleo familiar era muy unido y que “se fueron tres y ahora quedamos dos”

“Yo pienso que la Iglesia tiene un objetivo de buscar el bien o buscar el desarrollo personal, humano, etcétera, pero me da la sensación a mí por lo que veo en mi entorno que la gente está decepcionada con la iglesia, no con Dios”, señala uno de los jóvenes.

El mismo joven agregó que antes su familia era creyente, pero ya no y que, en donde él vive la gente ya no va a la iglesia y por ello quiere saber cuál es la opinión que tiene el líder de la Iglesia Católica sobre este tema.

Ante ello, Francisco acotó que en las grandes ciudades existe un abandono o distanciamiento, lo que pone en crisis la credibilidad de las personas hacia la iglesia y expresó que “cuando no hay testimonio la iglesia se oxida, se oxida porque se convierte en un club de gente buena que cumple sus cosas religiosas, pero le falta el coraje de salir”.

El racismo y la migración fueron los temas que una de las jóvenes puso sobre la mesa durante su diálogo con el santo sacerdote, quien fue cuestionado sobre haber pasado alguna vez por una experiencia racista.

“Yo no he sufrido eso. Al contrario, en Argentina era muy bien recibido porque hacía falta y se recibió gente”, comentó Francisco.

Uno de los adolescentes, de nacionalidad senegalesa, explicó que los problemas de los migrantes empiezan cuando se sienten diferentes y que le parece muy triste que el pasaporte que se tenga sea el que condicione el futuro de los inmigrantes.

Para Francisco, el problema de las migraciones hay que tomarlas en serio y agregó que los migrantes tienen que ser “recibidos, acompañados, promovidos e integrados”, además que son explotados y torturas y engañados “a veces con la complicidad de alguna autoridad que los manda de vuelta”.

Sin embargo, una de las presentes acotó que incluso entre los mismos migrantes existe el racismo ya que en los Estados Unidos los inmigrantes que son blancos tienen “muchos derechos, viven bien” pero los que no son blancos “no tienen los mismos derechos”.

“Esto lo digo con mucho respeto. Parece que hay migrantes de primera e inmigrantes de segunda, ¿no? Los que viene de Ucrania, de esa tragedia son mejor recibidos y con mucho cariño, y eso está bien. En cambio, los que vienen de África son rechazados o buscan la manera de devolverlos”, aseguró el papa.

VEA TAMBIÉN "Aún estoy vivo": papa Francisco tras recibir el alta médica en Roma o

“El aspecto de migraciones no se ha resuelto, y es grave”, agregó el religioso quien también se refirió a la contradicción que puede generar la falta de representación racial por parte de la Iglesia y que “la coherencia es lo que más nos cuesta a los cristianos, incluso en el Vaticano”.

Una de las jóvenes señaló que, aunque participa activamente en la iglesia es feminista y por ello tuvo que enfrentarse al debate del aborto, pero que algo que no le gustó era la cuestión de por qué la Iglesia quería obstaculizar el derecho de una mujer y que para ella, Jesús acompañaría a una mujer que decida abortar y no la juzgaría.

“En ese aspecto, siempre le digo a los curas que cuando se acerca una persona en esa situación, con cargo de conciencia, porque es dura la huella que deja un aborto en la mujer, que por favor no pregunten mucho y sean misericordiosos como es Jesús”.

“Uno por más pecador que sea, por más que lo deje todo el mundo el Señor no lo deja nunca”, añadió el líder de la iglesia católica, que además señaló que el tema del aborto hay que verlo desde la biología.

El aborto fue uno de los temas que más generó debate entre el papa Francisco y los 10 jóvenes y, como conclusión, el pontífice reafirmó que “a la mujer que aborta no se le puede dejar sola, hay que acompañarla (…) no hay que mandarla al infierno de golpe, no hay que aislarla”, pero que una cosa es acompañarla y otra cosa “es justificar el acto”.

Sobre la pederastia Francisco aseguró que “estos casos de abusos con menores no prescriben. No en la iglesia, al menos. Y si con los años prescriben, yo levanto la prescripción automáticamente (…) Es un drama el del abuso de los menores, no solo en la iglesia sino en todas partes. En la iglesia es más escandaloso, porque donde precisamente tienes que cuidar a la gente, la destruyes”.

Tinder, la comunidad LGBTIQ, los pros y contras de las redes sociales, la masturbación, la pornografía y la sexualidad, son los otros temas controversiales que el papa Francisco discutió con los jóvenes en su documental que ya está disponible en la plataforma de streaming Star Plus desde este 5 de abril.