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Domingo, 28 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

El papa León XIV envió mensaje de solidaridad a Venezuela tras devastadores terremotos: "Expreso mi cercanía a los venezolanos"

junio 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Papa León XIV - Foto: EFE
Papa León XIV - Foto: EFE
El Santo Pontífice dedicó un momento para referirse a Venezuela tras los devastadores terremotos que sufrió su población el pasado miércoles.

El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con los venezolanos golpeados por los terremotos que han dejado más de 1.400 muertos en el país y agradeció la labor de los rescatistas que trabajan para ayudar a millones de damnificados.

Durante el tradicional Angelus de cada domingo en la Plaza de San Pedro, el Santo Pontífice dedicó un momento para referirse a Venezuela tras los devastadores terremotos que sufrió su población el pasado miércoles.

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", dijo el papa en un mensaje en español tras el rezo del Ángelus.

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El sumo pontífice también deseó el "eterno descanso de los fallecidos" en los terremotos y transmitió su "cercanía espiritual" a sus familiares y a los damnificados por esta "tragedia".

"Asimismo manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia", dijo.

El doble sismo que sacudió Venezuela deja hasta ahora más de 1.400 muertos, 50.000 desaparecidos -según la ONU- y millones de damnificados, cuando están por cumplirse las 72 horas cruciales para encontrar sobrevivientes.

El estado costero de La Guaira -vecino a Caracas- es el más golpeado por los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que el miércoles a las 18h04 de Caracas sacudieron el país con segundos de diferencia.

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En días pasados, horas después de la tragedia natural, el Vaticano anunció que el papa León XIV envió 100.000 euros a Venezuela en medio de la emergencia que vive su pueblo.

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