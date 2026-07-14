"Me voy a posesionar pese a lo que diga el gobierno nefasto": Abelardo de la Espriella insiste en asumir la Presidencia de Colombia en una guarnición militar

La discusión sobre la posesión presidencial del 7 de agosto continúa creciendo luego de que el presidente electo Abelardo De La Espriella lanzara un anuncio que volvió a agitar el panorama político nacional.

Durante una declaración, De La Espriella aseguró que seguirá con su plan de asumir la Presidencia en una guarnición militar, pese a que el presidente Gustavo Petro pidiera que ningún cuartel militar o de policía se usara para la ceremonia de transmisión de mando.

"Me voy a posesionar en el sur del país en una guarnición militar pese a lo que diga el gobierno nefasto”, afirmó Abelardo De La Espriella.

Aunque no reveló más información sobre el lugar donde se realizará la ceremonia, el anuncio representa un reto directo a la posición expresada por Gustavo Petro, quien horas antes había insistido en que, mientras permanezca en la Presidencia, mantiene la autoridad sobre las instalaciones de las Fuerzas Militares.

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En un mensaje publicado en su cuenta de X, Petro sostuvo que "los cuarteles militares y policiales están bajo mis órdenes hasta el momento que el nuevo presidente jure" y añadió que, en ejercicio de sus facultades constitucionales, dispuso que "ningún establecimiento militar sirva para una posesión de un presidente de la República de Colombia”

Cabe resaltar que, debido a las declaraciones de Gustavo Petro, el presidente electo tomó la decisión de suspender el empalme que se venía realizando y aseguró que los ciudadanos, el Gobierno entrante y la Fuerza Pública deben defender la democracia.

“Hago un llamado a las instituciones, a la Fuerza Pública, a la comunidad internacional y a todos los colombianos a mantenerse firmes en la defensa de la democracia y del orden constitucional”, aseguró Abelardo De La Espriella.