Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Gustavo Petro, quien se encuentra próximo a dejar el poder en Colombia, anunció que antes de dejar su cargo como presidente tendrá su último viaje, el cual será a Cuba, liderada por el régimen opresor de los Castro. Con la finalidad de analizar las implicaciones que tiene la visita de Gustavo Petro a Cuba a tan solo días de finalizar su gobierno, el Informativo de NTN24 conversó con la politóloga, activista política y creadora de contenido político Eva Derecha.