Papa León XIV envió 100.000 euros a Venezuela para ayudar con las labores de socorro tras poderosos terremotos

Este jueves el papa León XIV envió ayuda de emergencia para ayudar a los afectados por los dos terremotos que sacudieron a Venezuela en las últimas horas.

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El sumo pontífice envió 100.000 euros a Venezuela, una suma desembolsada por la Limosnería Apostólica.

El organismo de la Santa Sede encargado de las obras de caridad del líder de la iglesia católica dijo por medio Vatican News, el portal oficial de noticias que esto se trata de "una primera contribución" para ayudar con las labores de socorro.

Venezuela fue sacudida durante la noche del miércoles al jueves por dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que causaron al menos 164 muertos, según un balance todavía provisional.

Además del papa León XIV, ya son numerosos países los que han expresado su apoyo hacia Venezuela en un momento tan devastador par el país sudamericano.

Entre ellos se encuentran Estados Unidos, China, Francia, Guyana, Ecuador, El Salvador, Argentina, Chile y República Dominicana.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, escribió en X que ha "instruido la preparación de la ayuda necesaria".

"Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad. México siempre es y será solidario", indicó.