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Terremoto en Colombia

Nuevo reporte de Medicina Legal tras el terremoto en Colombia: "227 cuerpos, de ellos 164 identificadas, 8 menores de edad"

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto del terremoto en Colombia (AFP)
Foto del terremoto en Colombia (AFP)
Medicina Legal expuso un cuadro con ciudad, nombre sexo y edad de todos y cada uno de los fallecidos identificados.

Medicina Legal emitió un nuevo comunicado sobre las víctimas fatales del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el pasado lunes.

"El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, a la fecha ha recibido 227 cuerpos provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca, relacionados con el terremoto ocurrido el 10 de agosto, de los cuales se han logrado identificar un total de 164 víctimas, entre las que se encuentran 8 menores de edad", señaló el organismo.

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"Hasta el momento, el total de cuerpos entregados a los familiares es de 117 víctimas", añadió.

Tras esto, Medicina Legal expuso un cuadro con ciudad, nombre sexo y edad de todos y cada uno de los fallecidos identificados.

Por otra parte, el organismo señaló que el proceso de entrega de los cuerpos "se adelanta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en las sedes correspondientes de cada municipio".

"Los cuerpos que provienen de Cali se están entregando en la Unidad Básica de Palmira", explicó.

Asimismo, aseveró que el Instituto continuará "trabajando para garantizar el rigor técnico, el respeto por la dignidad humana y el acompañamiento institucional debido a los familiares de las víctimas de este lamentable suceso".

Boletín No. 05 de Medicina Legal by Felipe Duarte

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