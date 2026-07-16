Estos son los países que gradualmente reabren vuelos directos con Venezuela

Tras los fuertes terremotos del 24 de junio de 2026 en Venezuela, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía sufrió graves daños en su infraestructura y quedó inoperativo para vuelos comerciales.

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Actualmente, la terminal aérea venezolana es utilizada para la recepción de ayuda humanitaria en medio de la emergencia provocada por los devastadores temblores.

De momento, la conectividad aérea comercial de Venezuela se encuentra en un proceso de reactivación gradual.

Tras los terremotos que forzaron el cierre temporal del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, las operaciones aéreas se han reconfigurado a otras terminales como Valencia, Barcelona y Maracaibo.

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Los países con vuelos directos activos son Colombia, España, Panamá, República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, Portugal y Brasil.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Se trató de un 'doblete sísmico', el cual ocurre cuando dos terremotos de magnitudes similares azotan la misma zona en un período corto de tiempo, sin que el segundo sea una simple réplica.

Los especialistas afirman que esto ocurre porque la tensión que se acumula en las placas tectónicas es tan alta que, cuando una falla se rompe, la presión se transfiere rápidamente a otra falla cercana. Esto causa que se libere energía de nuevo casi al mismo tiempo.

Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.