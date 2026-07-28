Falleció el escritor y periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza a los 94 años

La literatura y el periodismo colombiano están de luto. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento a los 94 años del reconocido escritor, ensayista y diplomático Plinio Apuleyo Mendoza, una de las figuras más influyentes e intelectuales del debate político y cultural en América Latina durante la segunda mitad del siglo XX y lo que va del XXI.

Nacido en Toca, Boyacá, en enero de 1932, Mendoza construyó una prolífica y polifacética trayectoria periodística y literaria. Además de su labor en las letras, sirvió al Estado colombiano en el ámbito diplomático como embajador en Italia y Portugal.

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Mendoza es recordado por haber sido uno de los amigos más cercanos y confidentes del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. De esa estrecha complicidad nació 'El olor de la guayaba' (1982), un indispensable libro de conversaciones que retrata las vivencias, el pensamiento y el universo creativo del autor de Cien años de soledad.

Dentro de la producción narrativa personal del autor, hay varias novelas destacadas. Una de ellas es 'Años de fuga', que ganó el Premio Plaza & Janés en 1979. Otras obras importantes son 'Cinco días en la isla', que se publicó en 1997, y 'Entre dos aguas', que salió en 2010. Estas novelas forman parte de su producción narrativa personal y tienen mucho valor.

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Su fallecimiento generó inmediatas reacciones en el ámbito político y cultural. El expresidente Álvaro Uribe Vélez lamentó su partida a través de la red social X, definiéndolo como "un ser excepcional, el periodista, el escritor, el humanista, el liberal, el crítico, el soldado de la democracia".



En 2021, el Estado colombiano le hizo un homenaje muy especial dándole. la “Orden de Boyacá", que es la mayor distinción que se puede recibir en el país, reconociendo su invaluable legado en la diplomacia, las letras y el periodismo en Iberoamérica.