“El presidente de Colombia no considera criminal a ningún latinoamericano que esté en Estados Unidos”: Gustavo Petro tras lo dicho por la funcionaria Kristi Noem

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a lo dicho por la Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU., Kristi Noem, quien contó en un medio de comunicación que sostuvo una reunión con el mandatario durante su visita a Bogotá, pero que fue algo “polémico”, pues se dedicó a criticar a la administración Trump y defender a los miembros de El Tren de Aragua.

“Ella dice que así lo entendió y yo le creo, entonces hay que poner las palabras sobre el lugar y ojalá me traduzcan bien al inglés que no se hablar. Soy franco, no es cierto que duré 30 minutos hablando contra Trump, solo respondí la preguntas que ella me dijo sobre el Tren de Aragua y sobre el bloqueo y dije lo que pensaba y sigo pensando, no digo mentiras”, aseveró Petro durante un durante un acto para analizar el Proceso de Paz Territorial en Nariño.

Además, agregó que solo hablaron de los temas que tienen que ver con Colombia: “el problema del presidente de Colombia son las y los colombianos, y temas como la migración”.

Y sobre los migrantes, Petro dijo: “Cuántos colombianos que están en Estados Unidos y allá los consideran criminales, pero nosotros no, el presidente de Colombia no considera criminal a ningún latinoamericano o miembro de la humanidad que esté en Estados Unidos porque son seres humanos”.

El presidente de Colombia también mencionó el tema de la compra de aviones para reemplazar la flota Kfir a Suecia y no a Estados Unidos e insinuó que lo que dijo la secretaria de seguridad estadounidense tendrían algo que ver con esta situación.

“Yo no sé si mi decisión de comprar los aviones de guerra a Suecia tenga algo que ver con estas últimas palabras que no son ciertas, de la señora secretaria de Seguridad, Kristi Noem (…). No es cualquier persona, es la ministra de Seguridad de Estados Unidos y le habla al oído a Trump”, indicó Petro.

Kristi Noem dijo en una entrevista con el medio de derecha NewsMax que su “visita a Colombia con el presidente fue polémica, estas reuniones se establecieron para que duraran media hora, pero la de Colombia fue de aproximadamente hora y media en el que él (Petro) criticó a nuestro gobierno por ahí media hora”.

Además, agregó que el presidente Petro dijo que ellos (el gobierno de Trump) están “malinterpretando a los miembros de El Tren de Aragua”, pues, según Noem, el presidente colombiano le dijo que los integrantes de este grupo criminal “solo eran personas necesitadas de amor y más comprensión”.

Sus palabras fueron rechazadas por la Cancilerría de Colombia, en cabeza de Laura Sarabia que resaltó lo que ha hecho el gobierno para combatir al crimen organizado; incluso, puntualizó que en este gobierno se han capturado “103 integrantes de El Tren de Aragua desde el 2022 y cuatro cabecillas en 2024”.