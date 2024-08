El régimen de Maduro libera a periodista que había sido acusada de fomentar el odio; le dejaron una advertencia

En la madrugada del domingo, el régimen de Nicolás Maduro liberó a la reportera y corresponsal internacional Dayana Krays, quien había sido detenida por supuestamente "fomentar el odio".

La periodista, que colabora para los medios Caraota Digital y La Data de Ecuador, había cubierto la masiva movilización de la oposición que se dio en Caracas el pasado sábado 3 de agosto en protesta por los resultados electorales anunciados por el CNE.

"Pasadas las 2 am hora Venezuela, Dayana logró contactarse con nosotros y nos informó que fue advertida de no trabajar más para la oposición", comentó La Data en un comunicado.

El medio explicó que Dayana la dejaron tirada en el suelo y sin agresiones físicas. Ahora se encuentra a salvo en su lugar de resguardo, el cual por motivos de seguridad no será revelado.

Más tarde, la propia Dayana acudió a su cuenta oficial de X para agradecer a sus seguidores por los mensajes de aliento y preocupación luego de que se conociera de su detención.

"Agradezco la cantidad de mensajes de preocupación por lo que me pasó. Ya estoy resguardada en otro sitio", explicó. "No puedo hablar más ni dar detalles, pero Dios es mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo", recalcó.