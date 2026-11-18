El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una dura advertencia durante su inédita visita a Venezuela, con la presencia de Delcy Rodríguez y otros funcionarios del régimen chavista.

Hegseth lanzó una dura advertencia a los "narcoterroristas" que utilizaron territorio venezolano como "refugio seguro".

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"A los narcoterroristas que han usado Venezuela como un refugio seguro, se les acabó el tiempo", indicó.

"Los cazaremos, los encontraremos y los mataremos", insistió.

El jefe del Pentágono fue enfático en los crímenes cometidos por el régimen venezolano, como el secuestro, uno de los cargos que el dictador Nicolás Maduro enfrenta en Estados Unidos, mientras permanece en prisión.

La jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, se reunió con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, en el Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela.

En medio de su intervención, la sucesora del dictador Maduro sostuvo: "Es un paso extraordinariamente relevante para nuestras relaciones bilaterales".

Luego, expresó: "Quiero resaltar la importancia de reanudar relaciones en la cooperación técnico-militar".