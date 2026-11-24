La edición número 75 de Miss Universe ya tiene nueva reina. Se trata de Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico, quien se quedó con la corona durante la gala final celebrada este martes 24 de noviembre en San Juan, Puerto Rico.

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La elección se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, escenario que recibió a las candidatas de diferentes partes del mundo para disputar uno de los títulos más reconocidos de los certámenes de belleza internacionales.

La nueva reina recibió la corona de manos de la mexicana Fátima Bosch, quien ostentó el título durante el último año. Con este resultado, Puerto Rico se suma al listado de naciones que han conseguido la distinción universal.

La competencia de este año tuvo una atención especial para Colombia y Venezuela, dos países con una importante historia en Miss Universe y cuyas representantes figuraron entre las candidatas que despertaron mayor expectativa antes de la elección.

Por Colombia, María Alejandra López Pérez llegó al certamen con experiencia internacional, luego de conseguir el puesto de segunda finalista en Miss Grand International 2023. Por su parte, Venezuela estuvo representada por Clara Vegas Goetz, modelo y actriz, hija de Andreína Goetz, quien fue Miss Venezuela en 1990.

De hecho, antes de la gala, el periodista y especialista en reinados Daniel Montañez había incluido a ambas candidatas entre sus favoritas. "No hay forma de que María Alejandra López Pérez no esté en ese top cinco", indicó.

En esta edición, el certamen celebró sus 75 años de historia en Puerto Rico, país que recibió las actividades oficiales y la concentración de las delegadas desde noviembre. La organización anunció que hasta 120 candidatas participarían en esta edición especial.

Cabe resaltar que, con el triunfo de Jennifer Barreto, comienza un nuevo reinado en Miss Universe, mientras que la edición de 2026 deja una nueva página en la historia del concurso internacional y, desde ya, una vara muy alta para el próximo año.