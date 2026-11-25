El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que un Bosur (Bloque Operacional de Seguridad Urbana o Bloque de Búsqueda y Seguridad Urbana) se estrenó en el departamento de Antioquia contra varios grupos criminales.

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Este grupo, liderado por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, afectó en las últimas horas a las estructuras narcotraficantes de la región.

Entre los capturados está alias Yampi, señalado cabecilla de La Agonía, un grupo que aterroriza a los habitantes del Valle de Aburrá con el cobro de extorsiones y homicidios. Según el jefe de Estado, tenía una orden de captura y una condena por homicidio.

Del mismo modo, el mandatario indicó que también cayeron alias Gallo Claudio, Gorgori y El Mensajero, señalados de dinamizar estructuras dedicadas al narcotráfico, los homicidios y otras actividades criminales en esa zona del país.

“Entre los capturados está alias ‘Yampi’, señalado cabecilla de La Agonía, quien tenía orden de captura y condena por homicidio. También cayeron alias ‘Gallo Claudio’, ‘Gorgori’ y ‘El Mensajero’, señalados de dinamizar estructuras dedicadas al narcotráfico, homicidios y otras actividades criminales”, indicó el presidente.

Asimismo, De la Espriella enfatizó en las capturas que se realizaron y en los resultados que dejó el operativo en materia de incautaciones.

“Los resultados son contundentes: 88 por orden judicial y 25 en flagrancia; 150 allanamientos realizados; $9.200 millones en bienes afectados con extinción de dominio; 15 armas de fuego y 3 armas traumáticas incautadas; 9 radios de comunicación y 39 celulares; 22,7 kilogramos de estupefacientes incautados: cocaína, marihuana, base de coca y drogas sintéticas”, reportó el primer mandatario por medio de su cuenta de X.

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El mandatario cerró su mensaje haciendo énfasis en que la autoridad se respeta y que no permitirá que continúen los actos delictivos en Colombia.

“¡En Colombia la autoridad se respeta! No vamos a permitir que sigan asesinando, extorsionando y envenenando a nuestra gente. La ofensiva continuará hasta recuperar cada rincón y acabar con todos. ¡Firme por la patria!”, expresó.

Cabe resaltar que Bosur es una estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para enfrentar estructuras criminales y delitos urbanos de alto impacto.

La estrategia comenzó a implementarse en la capital de Norte de Santander luego de las acciones criminales de la guerrilla del ELN. Ahora, en Antioquia, se enfoca en afectar a los grupos dedicados al narcotráfico y a las economías ilícitas.