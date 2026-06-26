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Viernes, 26 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Dos imponentes buques de guerra de EE. UU. llegarán a Venezuela para ayudar a las víctimas de los terremotos

junio 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: SOUTHCOM
Foto: SOUTHCOM
Delcy Rodríguez, presidenta encargada del régimen, confirmó este viernes 589 fallecidos y 2.980 heridos tras doblete sísmico y ordena militarizar La Guaira.

Este viernes el Comando Sur de Estados Unidos confirmó el envío de dos imponentes buques para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate de víctimas tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5, respectivamente, sacudieron a Venezuela la noche del miércoles 24 de junio.

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Delcy Rodríguez, presidenta encargada del régimen, confirmó este viernes 589 fallecidos y 2.980 heridos tras doblete sísmico y ordena militarizar La Guaira.

"Apoyo de socorro por terremoto desde el mar: La US NAVY tiene un legado orgulloso de proporcionar alivio en desastres directamente desde el mar".

El Comando Sur "ha dirigido a USS Fort Lauderdale (LPD 28) y USS Billings (LCS 15) a Venezuela para apoyar las operaciones de alivio del gobierno de EE.UU. lideradas por el Departamento de Estado en Venezuela".

Asimismo, el comando explicó que el "USS Fort Lauderdale sirve como un centro de mando flotante con una cubierta de vuelo para apoyar helicópteros de carga pesada y una cubierta de pozo para lanzar embarcaciones de desembarco".

Por su parte, "el ágil USS Billings (LCS 15) puede proporcionar apoyo cerca de las líneas costeras, acelerando las misiones de respuesta a desastres".

"SOUTHCOM está enviando en masa las fuerzas militares de EE.UU. asignadas disponibles en nuestra región para apoyar las operaciones de alivio del gobierno de EE.UU. en Venezuela, tras los devastadores terremotos que azotaron la nación el 24 de junio de 2026", reiteró.

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