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Viernes, 26 de junio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Delcy Rodríguez confirmó que la cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela aumentó a 589

junio 26, 2026
Por: Saúl Montes
Terremotos en Venezuela - Foto AFP
Terremotos en Venezuela - Foto AFP
“Ya tenemos 589 personas fallecidas y 2980 heridas, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas”, dijo la encargada del régimen.

La encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que la cifra de muertos por los devastadores terremotos aumentó a 589.

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“Debemos informar que, lamentablemente, ya tenemos 589 personas fallecidas y 2980 personas heridas, pero también hemos rescatado con vida a decenas de personas”, dijo Rodríguez en un video.

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“A esta hora, también se han producido 214 réplicas, lo cual demuestra y expresa la actividad sísmica en nuestro territorio y este proceso de liberación de fuerzas sísmicas que se están dando en las últimas horas”, añadió.

El miércoles 24 de junio, Venezuela fue epicentro de dos terremotos de magnitudes de 7.2 y 7.5, que devastaron diferentes zonas del país.

Ante la tragedia, decenas de países manifestaron su solidaridad con el pueblo venezolano y pusieron a disposición su ayuda.

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Actualmente, las autoridades adelantan las labores de búsqueda y rescate de sobrevivientes, mientras que equipos de socorristas de múltiples zonas siguen llegando al país para colaborar.

Según Jens Laerke, portavoz de la agencia humanitaria de la ONU, OCHA, ya están en Venezuela equipos de Chile, Colombia, El Salvador, Italia, México, Suiza y Estados Unidos.

Además, se están movilizando equipos de Reino Unido, República Checa, Ecuador, Francia, Alemania, Jordania, Países Bajos, Catar y España.

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