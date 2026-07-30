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Luto en el fútbol colombiano: Falleció el exjugador Hernando “Mono” Tovar, que representó a Colombia en un Mundial

julio 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El exfutbolista de la selección Colombia y bicampeón con Independiente Santa Fe falleció-Foto: ilustración Canva
El exfutbolista de la selección Colombia y bicampeón con Independiente Santa Fe falleció-Foto: ilustración Canva
El exfutbolista de la selección Colombia y bicampeón con Independiente Santa Fe falleció a los 88 años.

El fútbol colombiano está de luto tras confirmarse este jueves 30 de julio el fallecimiento de Hernando “Mono” Tovar, histórico exfutbolista que integró la nómina de la Selección Colombia en la Copa Mundial de Chile 1962, la primera cita orbital en la historia del país.

Tovar, quien falleció a los 88 años por causas que aún no se han hecho públicas, fue un talentoso mediocampista nacido en Girardot que destacó por su visión de juego, técnica y entrega en la época dorada del balompié nacional.

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El “Mono” Tovar formó parte de la delegación dirigida por el estratega argentino Adolfo Pedernera que hizo historia en territorio chileno. Aquel plantel es recordado de manera especial por el épico empate 4-4 ante la todopoderosa Unión Soviética del guardameta Lev Yashin.

En esa histórica plantilla compartió camerino con leyendas del fútbol colombiano como Efraín “Caimán” Sánchez, Marcos Coll autor del único gol olímpico en la historia de los Mundiales, Delio “Maravilla” Gamboa y Hernán “Cuca” Aceros.

A nivel de Clubes, la carrera de Tovar estuvo estrechamente ligada a Independiente Santa Fe, equipo con el que disputó 204 partidos oficiales en dos etapas (1956-1963 y 1965).

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Con el conjunto “cardenal” de Bogotá, el mediocampista levantó los títulos de la primera división en 1958 y 1960, consolidándose como uno de los referentes históricos de la institución capitalina y abriendo el camino para la proyección internacional de los futbolistas colombianos.

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