NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Gianni Infantino

La dirección de la FIFA, tras una reunión en Marruecos, reafirmó su apoyo a Infantino en medio de la polémica por supuesto "chantaje" con la final del Mundial 2030

agosto 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
Presidente de la FIFA, Gianni Infantino | Foto: EFE
Cabe aclarar que el organismo reafirmó su respaldo al presidente Gianni Infantino y a la administración de la FIFA, luego de los cuestionamientos surgidos por la fallida propuesta del FIFA Forward Enterprise (FFE).

La FIFA emitió un comunicado oficial este miércoles 5 de agosto, luego de una reunión de su cúpula directiva en Rabat, Marruecos, en la que expresó su respaldo unánime al presidente Gianni Infantino y al secretario general, Mattias Grafström, en medio de la crisis que atraviesa el organismo tras la controversia generada por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

o

Según la publicación difundida por FIFA Media, durante el encuentro, calificado como "constructivo y positivo", los miembros de la Junta Directiva presentes reiteraron su "pleno apoyo" a Infantino, recordando que es "el único oficial elegido por las 211 asociaciones miembro de la FIFA".

Asimismo, el dirigente suizo manifestó su respaldo al secretario general y a la administración de la entidad por el trabajo realizado en la implementación de su visión para el fútbol mundial.

Del mismo modo, el pronunciamiento se conoce en un momento de alta tensión dentro del máximo organismo del fútbol, luego de que en los últimos días aumentaran las críticas contra Infantino por la propuesta del FIFA Forward Enterprise.

La propuesta buscaba crear una nueva estructura para gestionar los activos comerciales y los eventos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, con participación de inversión privada. La iniciativa terminó siendo retirada tras el rechazo de varias confederaciones y asociaciones nacionales.

A raíz de esto, distintos sectores del fútbol internacional cuestionaron la gobernanza de la FIFA e, incluso, algunas figuras pidieron la salida de Infantino. En ese contexto, la reunión celebrada en Rabat fue interpretada como una muestra de respaldo institucional al presidente en medio de la creciente presión.

Cabe resaltar que el proyecto FFE habría generado fuertes tensiones dentro de la FIFA y dio pie a versiones sobre un supuesto "chantaje" para mantener apoyos alrededor de la presidencia de Infantino.

o

Según esas versiones, el dirigente habría estado dispuesto a otorgar la final del Mundial 2030 a Marruecos si recibía el respaldo necesario. Sin embargo, esas afirmaciones no han sido confirmadas por la FIFA.

Por el contrario, el organismo respondió con un mensaje de unidad tras la reunión en Marruecos, dejando claro que mantiene su confianza en el liderazgo de Infantino y en la administración encabezada por Mattias Grafström.

Además, la entidad aseguró que continuará trabajando con las asociaciones miembro y las confederaciones para fortalecer el programa FIFA Forward y reiteró que defenderá su integridad y reputación frente a los cuestionamientos.

Temas relacionados:

Gianni Infantino

FIFA

Mundial de Fútbol

Copa del Mundo

Marruecos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No entiendo cómo se habla de un cambio en Venezuela sin hablar de presos políticos": esposa de empresario condenado injustamente por el régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién es el nominado para ser el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Estos son los retos en materia económica que enfrentará De la Espriella una vez asuma el poder

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Explosivas declaraciones de María Fernanda Cabal sobre "fiestas de 3 días" del presidente Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Cuba y Estados Unidos - Canva
Cuba

Aumenta la presión: Estados Unidos habría enviado más agentes de Inteligencia a Cuba

Apagones en Venezuela - Foto de referencia: AFP
Apagones Venezuela

Ola de protestas en Venezuela ante los apagones frecuentes en diferentes estados: “Queremos luz”

Abelardo de la Espriella - Foto: AFP
Colombia

Estos son los retos en materia económica que enfrentará De la Espriella una vez asuma el poder

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump vuelve a afirmar que Venezuela es "feliz" mientras senadores de EE. UU. exigen a Delcy Rodríguez elecciones libres e inmediatas

Más de Deportes

Ver más
Mohamed Salah - EFE
Mohamed Salah

Mohamed Salah fue anunciado en su nuevo equipo: adiós al Liverpool y sacudón en el mercado de fichajes

El tenista español Carlos Alcaraz-Foto: EFE
Tenis

El tenista español Carlos Alcaraz renuncia al Masters 1.000 de Cincinnati tras no recuperarse de la lesión en su muñeca

Manchester City manager Pep Guardiola-Foto: EFE
Deportes

Pep Guardiola respondió a oferta que le hizo Italia para ser director técnico de la selección: Paolo Maldini intercedió

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Entrenamientos militares entre Estados Unidos y Chile - Fotos por Comando Sur
Comando Sur

General que atrapó a Maduro y abatió a "Niño Guerrero" hace estratégico anuncio sobre lucha en la región

Donald Trump y Delcy Rodríguez - Foto EFE
Donald Trump

Donald Trump vuelve a afirmar que Venezuela es "feliz" mientras senadores de EE. UU. exigen a Delcy Rodríguez elecciones libres e inmediatas

Abelardo de la Espriella (EFE)
Abelardo de la Espriella

Alertan sobre un posible plan criminal para atentar contra el presidente electo Abelardo De La Espriella

Presidente de Colombia, Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Gustavo Petro insiste en un fraude electoral por parte de Estados Unidos e Israel y aseguró que el presidente electo es Iván Cepeda: “tendrán todas las pruebas”

Delcy Rodríguez nombra a Félix Plasencia como nuevo canciller - Fotos: EFE
Régimen de Venezuela

Así respondía sobre los presos políticos el nuevo canciller del régimen de Venezuela: "una tontería"

Turismo

Jean Claude Bessudo: el pionero que hizo del turismo sostenible una apuesta para transformar la imagen de Colombia

Apagón Cuba - Foto AFP
Cuba

Crisis eléctrica en Cuba: el país registra el tercer apagón nacional desde comienzos de julio y el quinto en el año

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023