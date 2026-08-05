La dirección de la FIFA, tras una reunión en Marruecos, reafirmó su apoyo a Infantino en medio de la polémica por supuesto "chantaje" con la final del Mundial 2030

La FIFA emitió un comunicado oficial este miércoles 5 de agosto, luego de una reunión de su cúpula directiva en Rabat, Marruecos, en la que expresó su respaldo unánime al presidente Gianni Infantino y al secretario general, Mattias Grafström, en medio de la crisis que atraviesa el organismo tras la controversia generada por el proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).

Según la publicación difundida por FIFA Media, durante el encuentro, calificado como "constructivo y positivo", los miembros de la Junta Directiva presentes reiteraron su "pleno apoyo" a Infantino, recordando que es "el único oficial elegido por las 211 asociaciones miembro de la FIFA".

Asimismo, el dirigente suizo manifestó su respaldo al secretario general y a la administración de la entidad por el trabajo realizado en la implementación de su visión para el fútbol mundial.

Del mismo modo, el pronunciamiento se conoce en un momento de alta tensión dentro del máximo organismo del fútbol, luego de que en los últimos días aumentaran las críticas contra Infantino por la propuesta del FIFA Forward Enterprise.

La propuesta buscaba crear una nueva estructura para gestionar los activos comerciales y los eventos de la FIFA, incluida la Copa del Mundo, con participación de inversión privada. La iniciativa terminó siendo retirada tras el rechazo de varias confederaciones y asociaciones nacionales.

A raíz de esto, distintos sectores del fútbol internacional cuestionaron la gobernanza de la FIFA e, incluso, algunas figuras pidieron la salida de Infantino. En ese contexto, la reunión celebrada en Rabat fue interpretada como una muestra de respaldo institucional al presidente en medio de la creciente presión.

Cabe resaltar que el proyecto FFE habría generado fuertes tensiones dentro de la FIFA y dio pie a versiones sobre un supuesto "chantaje" para mantener apoyos alrededor de la presidencia de Infantino.

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Según esas versiones, el dirigente habría estado dispuesto a otorgar la final del Mundial 2030 a Marruecos si recibía el respaldo necesario. Sin embargo, esas afirmaciones no han sido confirmadas por la FIFA.

Por el contrario, el organismo respondió con un mensaje de unidad tras la reunión en Marruecos, dejando claro que mantiene su confianza en el liderazgo de Infantino y en la administración encabezada por Mattias Grafström.

Además, la entidad aseguró que continuará trabajando con las asociaciones miembro y las confederaciones para fortalecer el programa FIFA Forward y reiteró que defenderá su integridad y reputación frente a los cuestionamientos.