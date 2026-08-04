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Martes, 04 de agosto de 2026
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Luis Díaz

Vicent Kompany habló de la titularidad de Luis Díaz en el Bayern Múnich: “No está listo para eso”

agosto 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich - Foto: EFE
Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich - Foto: EFE
El director técnico afirmó que al guajiro le faltan sesiones de entrenamiento para estar a la par de sus compañeros.

Luis Díaz inició la pretemporada con el Bayern Múnich en el amistoso internacional ante Jeju United, en Corea del Sur. El colombiano ingresó al campo al minuto 78 en reemplazo del canterano Bastian Assomo, autor del segundo y decisivo gol del partido (1-2).

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El próximo partido del Bayern será contra Aston Villa, duelo programado para el viernes 7 de agosto, en Hong Kong, a las 7:00 a. m. (hora de Colombia).

Frente a ese compromiso, el técnico del Bayern, Vicent Kompany, anunció que el guajiro Luis Díaz no será titular, pues aseguró que al jugador aún le faltan sesiones de entrenamiento para estar a la par de sus compañeros.

Cabe resaltar que Lucho acaba de regresar de vacaciones y duró casi un mes sin competir, desde la eliminación de la Selección Colombia ante Suiza en los octavos de final del Mundial.

“Creo que los jugadores que jugaron 30 minutos hoy podrán jugar 60 minutos el viernes. Y aquellos que jugaron 60 minutos hoy jugarán 30 el viernes”, aseguró. Asimismo, agregó: “Lucho Díaz, Laimer y Stanišić aún no están listos para eso”.

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Cabe aclarar que el técnico quiere empezar a ver su idea de juego plasmada en el campo; sin embargo, respetará los tiempos de preparación de aquellos jugadores que estuvieron disputando la Copa del Mundo en Norteamérica.

Finalmente, más allá de los nombres que estuvieron en la cancha, el Bayern Múnich se impuso en su primer amistoso del Audi Summer Tour y, con ello, descubrió nombres como los de Felipe Chávez y Bastian Assomo, quienes pueden aportar al equipo en cualquier momento.

“Ambos equipos gastaron mucha energía hoy. Mostraron que se puede hacer un buen partido de un amistoso. Fue interesante para Jeju y para nosotros porque pudimos ver a algunos jugadores que no juegan a menudo. En general, fue un partido positivo, con buena intensidad y sin lesiones”, declaró Kompany.

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