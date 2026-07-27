NTN24
Lunes, 27 de julio de 2026
Lunes, 27 de julio de 2026
Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella ya no se posesionará en el Cauca: el presidente electo recibiría la banda presidencial en Cali

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Abelardo De La Espriella se posesionaría en Cali - EFE
Abelardo De La Espriella se posesionaría en Cali - EFE
El Congreso deberá aprobar una proposición para sesionar el 7 de agosto en esta ciudad y ya no en Popayán, como se tenía previsto.

Aunque estaba previsto que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se posesionara en el departamento del Cauca, este domingo 26 de julio el mandatario anunció que el evento de transición no se realizará allí, sino en Cali, Valle del Cauca.

De La Espriella hizo este anuncio durante una declaración publicada en sus redes sociales, donde argumentó por qué eligió a Cali para realizar el acto.

o

Según explicó, Popayán está viviendo actividad volcánica que ha complicado las condiciones climáticas y ha obligado al cierre del aeropuerto de esa ciudad. Por esa razón, las garantías necesarias no están dadas para llevar a cabo la posesión.

Sin embargo, afirmó que seguirá fiel a su promesa de campaña, la cual fue hacer un homenaje a las Fuerzas Militares de Colombia, razón por la que eligió a Cali como sede para su posesión.

“Por ello le solicito a la Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar todas las condiciones logísticas", afirmó.

Asimismo, indicó que la seguridad será una parte fundamental de su Gobierno e indicó que por eso tomó la decisión de posesionarse en Cali, ya que, según indicó, esta región ha sido atacada en los últimos meses por grupos criminales y desde el 7 de agosto él empezará a combatirlos.

“Esa región ha sufrido los golpes del terrorismo y por eso estaremos allí con la presencia institucional. Después de posesionarme, el primer consejo de seguridad de mi gobierno se realizará en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali", aseveró.

o

El presidente electo también agregó que, desde antes de ser elegido, tenía claro que su posesión no sería un simple acto protocolario y que el país debe entender la importancia de la presencia institucional en todas las regiones.

Cabe resaltar que, aunque el Senado ya aprobó una proposición para sesionar en el departamento del Cauca, algún senador podría presentar una nueva, la cual volvería a ser votada por la plenaria.

Del mismo modo, la Cámara de Representantes no ha hecho el trámite correspondiente, por lo que la proposición podría modificarse para que la sesión se realice en la ciudad de Cali sin problema alguno.

Finalmente, esta decisión se tomaría entre el lunes y el martes, días en los que el Senado y la Cámara sesionarán.

Temas relacionados:

Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella

Nuevo presidente de Colombia

Gobierno de Colombia

Presidente de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los venezolanos se sorprenden": economista afirma que no se siente que Delcy Rodríguez sea "maravillosa", como dice Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Fuertes imágenes de los peores incendios forestales en la historia de España

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Revelador informe evidencia negligencia del régimen venezolano tras terremotos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comenzó el trasteo en la Casa de Nariño: imágenes de personal de mudanza sacando las cosas de Petro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Protestas en Cuba - Foto EFE
Régimen cubano

Exigen en Cuba libertad de joven condenado a siete años de cárcel por escribir "hasta cuándo" en un muro

Terremoto en La Guaira, Venezuela | Foto: AFP
Terremoto en Venezuela

Miles de desaparecidos y familias sin respuestas: la dura realidad en Venezuela tras un mes de los terremotos

Delcy Rodríguez y CPI | Fotos: EFE
CPI

¿La dictadura venezolana huye de la justicia con su salida de la CPI para proteger a sus represores?

Terremoto en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Me aferré mucho al marco de la puerta": sorprendente testimonio de sobreviviente a terremotos en Venezuela

Equipo forense en Venezuela - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Más de Política

Ver más
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro Urrego - EFE
Abelardo de la Espriella

Petro respondió al llamado que De La Espriella le hizo a las Fuerzas Armadas: "Hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, soy comandante supremo de las Fuerzas Militares"

Donald Trump y María Corina Machado (EFE)
Donald Trump

Trump aseguró que no le dijo a María Corina Machado que no regresara a Venezuela y la elogió "es una persona fantástica, ella me dio el premio Nobel de Paz"

Abelardo De La Espriella y Ana Lucía Pineda - EFE
Abelardo de la Espriella

Presidente electo, Abelardo de la Espriella, anuncia que Colombia entrará en la alianza impulsada por Trump Escudo de las Américas el 7 de agosto

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro Urrego - EFE
Abelardo de la Espriella

Petro respondió al llamado que De La Espriella le hizo a las Fuerzas Armadas: "Hasta el 6 de agosto, a las 12 de la noche, soy comandante supremo de las Fuerzas Militares"

Donald Trump y María Corina Machado (EFE)
Donald Trump

Trump aseguró que no le dijo a María Corina Machado que no regresara a Venezuela y la elogió "es una persona fantástica, ella me dio el premio Nobel de Paz"

Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

La agresión de Jude Bellingham a un jugador argentino tras la derrota ante Argentina en el Mundial

Final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Selección Argentina

Jugador de la Selección Argentina se pronunció sobre las teorías conspirativas surgidas tras la final del Mundial que perdió frente a España

Personas en motocicleta pasan por una vía en Chacao, Caracas (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Caracas

Municipio en Caracas, Venezuela, evalúa instalar un sistema de alertas sísmicas con apoyo de expertos

Shakira | Foto EFE
Shakira

La reacción de Shakira tras lograr del Top 1 global con su canción mundialista 'Dai Dai': "Que alguien me pellizque"

Mujer se sometió a una cirugía estética y está desaparecida en Bogotá / FOTO: Captura de pantalla
Colombia

Fiscalía de Colombia acusará a dos implicados por ocultar vehículo en caso por muerte de Yulixa Toloza en Bogotá

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre