Abelardo De La Espriella ya no se posesionará en el Cauca: el presidente electo recibiría la banda presidencial en Cali

Aunque estaba previsto que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se posesionara en el departamento del Cauca, este domingo 26 de julio el mandatario anunció que el evento de transición no se realizará allí, sino en Cali, Valle del Cauca.

De La Espriella hizo este anuncio durante una declaración publicada en sus redes sociales, donde argumentó por qué eligió a Cali para realizar el acto.

Según explicó, Popayán está viviendo actividad volcánica que ha complicado las condiciones climáticas y ha obligado al cierre del aeropuerto de esa ciudad. Por esa razón, las garantías necesarias no están dadas para llevar a cabo la posesión.

Sin embargo, afirmó que seguirá fiel a su promesa de campaña, la cual fue hacer un homenaje a las Fuerzas Militares de Colombia, razón por la que eligió a Cali como sede para su posesión.

“Por ello le solicito a la Cámara de Representantes, que aún no discute la sesión plenaria para mi posesión, que convoque la sesión en la ciudad de Cali, una decisión que me permite garantizar todas las condiciones logísticas", afirmó.

Asimismo, indicó que la seguridad será una parte fundamental de su Gobierno e indicó que por eso tomó la decisión de posesionarse en Cali, ya que, según indicó, esta región ha sido atacada en los últimos meses por grupos criminales y desde el 7 de agosto él empezará a combatirlos.

“Esa región ha sufrido los golpes del terrorismo y por eso estaremos allí con la presencia institucional. Después de posesionarme, el primer consejo de seguridad de mi gobierno se realizará en la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en la ciudad de Cali", aseveró.

El presidente electo también agregó que, desde antes de ser elegido, tenía claro que su posesión no sería un simple acto protocolario y que el país debe entender la importancia de la presencia institucional en todas las regiones.

Cabe resaltar que, aunque el Senado ya aprobó una proposición para sesionar en el departamento del Cauca, algún senador podría presentar una nueva, la cual volvería a ser votada por la plenaria.

Del mismo modo, la Cámara de Representantes no ha hecho el trámite correspondiente, por lo que la proposición podría modificarse para que la sesión se realice en la ciudad de Cali sin problema alguno.

Finalmente, esta decisión se tomaría entre el lunes y el martes, días en los que el Senado y la Cámara sesionarán.