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Martes, 25 de agosto de 2026
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Embajada de Estados Unidos

Embajada de Estados Unidos en Colombia habilitó plan para sacar la visa más rápido: estos son los casos en que aplica y el costo que tendrá

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Visa de Estados Unidos - Canva
Visa de Estados Unidos - Canva
El Departamento de Estado aclaró que el programa solo permite adelantar la fecha de la entrevista y no significa que la solicitud de visa vaya a ser aprobada.

La Embajada de Estados Unidos en Colombia habilitó un plan para sacar la visa norteamericana más rápido.

Esta iniciativa está dirigida a solicitantes elegibles de visas B, correspondientes principalmente a viajes de turismo y negocios. Quienes quieran acceder a una cita acelerada deberán primero realizar el procedimiento habitual, pagar la tarifa de solicitud de visa de no inmigrante (US$185) y programar una cita regular.

Luego de esto, si cumplen los requisitos y existen cupos disponibles, podrán ingresar a su cuenta, seleccionar “Request Expedite” y elegir la opción “Paid Expedite” para solicitar una cita más temprana.

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Cabe aclarar que la tarifa adicional es de US$750 por persona y permite acceder a una entrevista dentro de los siguientes 10 días hábiles, aunque esto está sujeto a la disponibilidad de citas.

La Embajada asignará diariamente un número limitado de espacios para este programa, por lo que pagar los US$750 no significa que automáticamente se obtendrá una cita acelerada.

Una vez que el solicitante seleccione la fecha y hora disponible, tendrá 10 minutos para completar el pago y asegurar la cita.

Sin embargo, se recuerda que el Departamento de Estado aclaró que el programa solo permite adelantar la fecha de la entrevista y no significa que la solicitud de visa vaya a ser aprobada.

Con esto, los solicitantes que utilicen esta modalidad deberán someterse a los mismos controles de seguridad y cumplir con todos los requisitos establecidos por la legislación estadounidense para poder obtener su visado.

Además, la tarifa de US$750 no es reembolsable ni transferible.

Del mismo modo, las citas aceleradas tampoco pueden ser reprogramadas. Si el solicitante no asiste o cancela la cita, perderá el dinero pagado y deberá pagar nuevamente la tarifa.

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Dentro de los requisitos, cabe resaltar que el programa está disponible para personas que soliciten una visa B y que tengan una cita regular de entrevista programada para una fecha futura.

La opción “Paid Expedite” aparecerá únicamente cuando el programa esté habilitado en el país correspondiente, existan citas disponibles y el solicitante cumpla con los criterios establecidos.

La modalidad no aplica para quienes estén renovando una visa mediante el proceso de exención de entrevista, ya que este programa está destinado a solicitantes que tienen una entrevista programada.

Asimismo, en caso de que varias personas soliciten la visa como grupo, cada integrante que quiera acceder a una cita acelerada deberá pagar los US$750. El sistema permite, sin embargo, separar a algunos miembros del grupo para que únicamente ellos utilicen la modalidad acelerada y puedan presentarse mucho más rápido.

El Departamento de Estado señaló que podrían incorporarse nuevas embajadas y consulados al programa durante el periodo de prueba.

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