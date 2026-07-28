"El encierro es el sentimiento más cercano a la muerte": Luis Manuel Otero Alcántara tras pasar cinco años preso en Cuba

El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara habló en exclusiva con NTN24 tras pasar cinco años preso por orden de la dictadura castrista, que hoy dirige Miguel Díaz-Canel. En diálogo con este medio, el expreso político habló de su sufrimiento en prisión y aseguró que “el encierro es el sentimiento más cercano a la muerte”. “La prisión en sí, el encierro, estamos hablando que es el sentimiento más cercano a la muerte (...) alguien que se está ahogado o algo así, eso es la prisión”, dijo.