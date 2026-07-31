NTN24
Viernes, 31 de julio de 2026
Viernes, 31 de julio de 2026
Política Migratoria

Denuncian que Estados Unidos deportó a decenas de migrantes hacia países de África

julio 31, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Centro de inmigrantes detenidos en EE. UU. - Foto de referencia: EFE
Centro de inmigrantes detenidos en EE. UU. - Foto de referencia: EFE
Unas diez personas fueron deportadas a Guinea Ecuatorial el jueves, señalaron los juristas.

Estados Unidos deportó este jueves y viernes a decenas de personas a cuatro países africanos, como parte del sistema de deportaciones a "terceros países" del presidente Donald Trump, denunciaron abogados.

Prácticamente todos los deportados son originarios de países diferentes a los que están siendo enviados —Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Ghana y la República Centroafricana— advirtieron los abogados y un monitor de vuelos de deportación.

Esto se enmarca en una ofensiva contra la inmigración en Estados Unidos que ha recurrido a lo que los críticos califican de "vacíos legales" para expulsar a personas a las que el país tiene prohibido legalmente devolver a sus lugares de origen.

o

Unas diez personas fueron deportadas a Guinea Ecuatorial el jueves, señalaron Alma David y Meredyth Yoon, abogadas de inmigración en Estados Unidos familiarizadas con sus casos.

El viernes, un vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en Sierra Leona, donde desembarcaron alrededor de diez personas más, afirmó David.

Ese mismo vuelo se dirige ahora a Ghana y luego a la República Centroafricana, dijeron las abogadas a la AFP.

Los cuatro países ya habían recibido anteriormente deportados africanos desde Estados Unidos.

En Guinea Ecuatorial, algunos llevan meses atrapados en un hotel, mientras que Ghana dejó el año pasado a algunos al otro lado de la frontera, en Togo, sin documentos.

Los vuelos también fueron registrados por ICE Flight Monitor, un rastreador afiliado a la organización humanitaria Human Rights First.

Según el rastreador, ambos vuelos hicieron escala para repostar en Senegal, que se ha convertido en un punto de paso clave para los vuelos de deportación en el continente.

o

Las deportaciones suelen ser opacas. Yoon dijo que ella y sus colegas tenían una lista de personas que se creía que estaban en el avión, pero no estaban seguras de si iban a ser enviadas a Sierra Leona o a Ghana.

Trump ha argumentado que, si bien no puede devolver a esas personas a sus países de origen, no tiene prohibido enviarlas a terceros países.

Una investigación de la AFP reveló que Estados Unidos ha ofrecido acuerdos multimillonarios y ha amenazado con restricciones de visado en su intento de conseguir que "terceros países", especialmente en África, acepten a estos deportados.

Temas relacionados:

Política Migratoria

Donald Trump

Deportaciones

África

Guinea

Migrantes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Habla el comandante de Policía que sobrevivió a violento ataque del ELN en Colombia: "Fuimos emboscados con artefactos explosivos y atacados desde lo alto de la montaña"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hay mucho temor a que vuelva a producirse la tragedia": experta sobre la salud mental en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"EE. UU. tiene su tiempo, nosotros tenemos el nuestro": Antonio Ledezma sobre negociaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Trump anuncia plan para desarme completo de Hamás en Gaza ¿De qué trata?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

¿Hay fuerzas especiales de Estados Unidos infiltradas en Venezuela? Crece la incertidumbre por un video

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Cambio climático y conflictos: una crisis que agrava el desplazamiento de millones de personas

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro tendrá su último viaje de gobierno a Cuba - Foto: EFE
Gustavo Petro

Validando 67 años de la peor dictadura que ha tenido América Latina: politóloga sobre la visita de Petro a Cuba

Edificios afectados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

Así fueron demolidos los primeros edificios afectados en La Guaira por los terremotos en Venezuela

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

La importante condición que impuso Trump en el acuerdo de desarme total de Hamás en Gaza

Migrantes africanos ingresan de manera irregular a territorio español - Foto: EFE
Migración ilegal

La migración irregular en territorio español desata diferencias entre España e Italia

Familair de colombianos detenidos en Arabia Saudita
Colombianos

Entre lágrimas, familiar de colombianos retenidos injustamente en Arabia Saudita pide su liberación

Más de Actualidad

Ver más
Keiko Fujimori - Foto: EFE
Keiko Fujimori

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Incendios en Francia (EFE)
Francia

Francia revela crudos datos tras el mayor incendio que sufrió en más de 75 años: 42.000 hectáreas fueron consumidas

Pete Hegseth - AFP
Mundial 2026

Pete Hegseth advierte que "Irán no controla el estrecho de Ormuz" y publica imagen de objetivo clave destruido en recientes ataques de EE. UU.

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Kylian Mbappé, delantero de la Selección de Francia - Foto: AFP
Mundial 2026

Así va la tabla de goleadores de la Copa del Mundo 2026: triple empate en la punta

Keiko Fujimori - Foto: EFE
Keiko Fujimori

¿Podrá Keiko Fujimori devolverle la estabilidad política al Perú?

Incendios en Francia (EFE)
Francia

Francia revela crudos datos tras el mayor incendio que sufrió en más de 75 años: 42.000 hectáreas fueron consumidas

Pete Hegseth - AFP
Mundial 2026

Pete Hegseth advierte que "Irán no controla el estrecho de Ormuz" y publica imagen de objetivo clave destruido en recientes ataques de EE. UU.

Aumento de moscas en La Guaira preocupa a los habitantes de la región - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Aumento de moscas en La Guaira preocupa a los habitantes de la región por posible riesgo sanitario

Terremotos en Venezuela. - AFP
Terremoto en Venezuela

"Son kilómetros y kilómetros de desolación": periodista argentina relató cómo quedó Venezuela tras portentes terremotos

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (EFE)
España

Insultos y abucheos: así fue recibido Pedro Sánchez en Ceuta en medio de la crisis migratoria

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre