Denuncian que Estados Unidos deportó a decenas de migrantes hacia países de África

Estados Unidos deportó este jueves y viernes a decenas de personas a cuatro países africanos, como parte del sistema de deportaciones a "terceros países" del presidente Donald Trump, denunciaron abogados.

Prácticamente todos los deportados son originarios de países diferentes a los que están siendo enviados —Guinea Ecuatorial, Sierra Leona, Ghana y la República Centroafricana— advirtieron los abogados y un monitor de vuelos de deportación.

Esto se enmarca en una ofensiva contra la inmigración en Estados Unidos que ha recurrido a lo que los críticos califican de "vacíos legales" para expulsar a personas a las que el país tiene prohibido legalmente devolver a sus lugares de origen.

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Unas diez personas fueron deportadas a Guinea Ecuatorial el jueves, señalaron Alma David y Meredyth Yoon, abogadas de inmigración en Estados Unidos familiarizadas con sus casos.

El viernes, un vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en Sierra Leona, donde desembarcaron alrededor de diez personas más, afirmó David.

Ese mismo vuelo se dirige ahora a Ghana y luego a la República Centroafricana, dijeron las abogadas a la AFP.

Los cuatro países ya habían recibido anteriormente deportados africanos desde Estados Unidos.

En Guinea Ecuatorial, algunos llevan meses atrapados en un hotel, mientras que Ghana dejó el año pasado a algunos al otro lado de la frontera, en Togo, sin documentos.

Los vuelos también fueron registrados por ICE Flight Monitor, un rastreador afiliado a la organización humanitaria Human Rights First.

Según el rastreador, ambos vuelos hicieron escala para repostar en Senegal, que se ha convertido en un punto de paso clave para los vuelos de deportación en el continente.

Las deportaciones suelen ser opacas. Yoon dijo que ella y sus colegas tenían una lista de personas que se creía que estaban en el avión, pero no estaban seguras de si iban a ser enviadas a Sierra Leona o a Ghana.

Trump ha argumentado que, si bien no puede devolver a esas personas a sus países de origen, no tiene prohibido enviarlas a terceros países.

Una investigación de la AFP reveló que Estados Unidos ha ofrecido acuerdos multimillonarios y ha amenazado con restricciones de visado en su intento de conseguir que "terceros países", especialmente en África, acepten a estos deportados.