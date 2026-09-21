Empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro a dos semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, según encuesta
A menos de dos semanas de la primera vuelta electoral programada para el próximo 4 de octubre, la carrera por la Presidencia de Brasil refleja una contienda sumamente ajustada entre el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, según los datos divulgados por la encuestadora Quaest.
El sondeo otorga a Lula da Silva el 37 % de los apoyos de cara a la primera votación, registrando un leve repunte de un punto porcentual respecto a la semana previa.
Por su parte, el candidato opositor suma un 33 % de las intenciones de voto, tras avanzar dos puntos en el mismo periodo y consolidar una tendencia al alza de cuatro puntos en comparación con los registros de comienzos de septiembre.
“Si se compara con inicios de septiembre, la intención de voto de Bolsonaro ha aumentado cuatro puntos y la de Lula se ha mantenido estable”, precisa el informe técnico de la medición electoral.
En el evento de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta el 4 de octubre, las proyecciones para el balotaje ubican a Flávio Bolsonaro con el 42 % de las preferencias frente al 41 % de Lula da Silva. Al estar separados por un solo punto porcentual, ambos contendientes se mantienen en un estricto empate técnico.
A distancia de los punteros figuran el escritor y psicólogo Augusto Cury con el 6 % de los apoyos, seguido por el exgobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, quien marca un 4 %. Los electores indecisos representan el 8 %, mientras que los votos en blanco, nulos o la abstención suman un 7 %.
Las elecciones del 4 de octubre no solo definirán el futuro del Palacio de Planalto, sino que renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado Federal y las gobernaciones de los 26 estados del país y el Distrito Federal.