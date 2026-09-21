Empate técnico entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro a dos semanas de las elecciones presidenciales en Brasil, según encuesta

A menos de dos semanas de la primera vuelta electoral programada para el próximo 4 de octubre, la carrera por la Presidencia de Brasil refleja una contienda sumamente ajustada entre el actual jefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro, según los datos divulgados por la encuestadora Quaest.

El sondeo otorga a Lula da Silva el 37 % de los apoyos de cara a la primera votación, registrando un leve repunte de un punto porcentual respecto a la semana previa.

Por su parte, el candidato opositor suma un 33 % de las intenciones de voto, tras avanzar dos puntos en el mismo periodo y consolidar una tendencia al alza de cuatro puntos en comparación con los registros de comienzos de septiembre.

VEA TAMBIÉN Flávio Bolsonaro supera a Lula por primera vez: encuesta muestra un escenario ajustado para elecciones en Brasil o

“Si se compara con inicios de septiembre, la intención de voto de Bolsonaro ha aumentado cuatro puntos y la de Lula se ha mantenido estable”, precisa el informe técnico de la medición electoral.

En el evento de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta el 4 de octubre, las proyecciones para el balotaje ubican a Flávio Bolsonaro con el 42 % de las preferencias frente al 41 % de Lula da Silva. Al estar separados por un solo punto porcentual, ambos contendientes se mantienen en un estricto empate técnico.

A distancia de los punteros figuran el escritor y psicólogo Augusto Cury con el 6 % de los apoyos, seguido por el exgobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, quien marca un 4 %. Los electores indecisos representan el 8 %, mientras que los votos en blanco, nulos o la abstención suman un 7 %.

VEA TAMBIÉN Flávio Bolsonaro supera a Lula por primera vez: encuesta muestra un escenario ajustado para elecciones en Brasil o

Las elecciones del 4 de octubre no solo definirán el futuro del Palacio de Planalto, sino que renovarán la totalidad de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado Federal y las gobernaciones de los 26 estados del país y el Distrito Federal.