Golpe millonario al ELN: Autoridades destruyen laboratorio que producía hasta dos toneladas de cocaína al mes

Una operación militar conjunta del Ejército de Colombia y la Policía Nacional desmanteló un laboratorio clandestino de producción de cocaína zona rural de Cúcuta, departamento de Norte de Santander.

El laboratorio, según el Ejército, tenía capacidad para procesar hasta dos toneladas mensuales de la droga.

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Según informaron las Fuerzas Militares de Colombia, en el operativo se hallaron 490 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 300 kilogramos de pasta base de coca.

El laboratorio había sido establecido en una zona rural del municipio fronterizo, estratégicamente ubicado cerca de la frontera con Venezuela.

Las autoridades colombianas atribuyeron la instalación al Ejército de Liberación Nacional (ELN), señalando que la destrucción del laboratorio representa una afectación económica cercana a los 2.500 millones de pesos para este grupo armado organizado.

Esta cifra refleja no solo el valor de la droga incautada, sino también la capacidad productiva perdida por la organización ilegal.

Norte de Santander ha sido históricamente una región con presencia de cultivos ilícitos y rutas de tráfico de drogas, dada su ubicación fronteriza y la poca acción de parte del régimen venezolano sobre los grupos criminales.

La capacidad de producción del laboratorio desmantelado, estimada en dos toneladas de cocaína al mes, lo convierte en una de las instalaciones más significativas descubiertas recientemente en la región.

Las autoridades no proporcionaron información adicional sobre posibles capturas relacionadas con el operativo ni detalles específicos sobre la fecha exacta de la operación.