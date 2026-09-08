NTN24
Martes, 08 de septiembre de 2026
Martes, 08 de septiembre de 2026
Francia

Roban cuatro cuadros de Renoir en un museo de Francia: dos fueron recuperados y otros dos siguen desaparecidos

septiembre 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Roban cuatro cuadros de Renoir en un museo de Francia: dos fueron recuperados y otros dos siguen desaparecidos
Roban cuatro cuadros de Renoir en un museo de Francia: dos fueron recuperados y otros dos siguen desaparecidos
El robo en este museo municipal de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, es el último de una serie de hurtos similares en Francia, incluido el de joyas valoradas en unos 100 millones de dólares en el Louvre de París.

Las autoridades francesas se lanzaron este martes a la búsqueda de dos ladrones que irrumpieron de madrugada en un museo dedicado al pintor impresionista Auguste Renoir, llevándose dos cuadros y abandonando otros dos en su huida.

El robo en este museo municipal de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, es el último de una serie de hurtos similares en Francia, incluido el de joyas valoradas en unos 100 millones de dólares en el Louvre de París.

El robo tuvo lugar poco antes de las 06H00 y duró menos de cinco minutos. Este museo municipal está instalado en una villa situada en la parte alta de Cagnes-sur-Mer, cerca de Niza, donde el pintor impresionista Auguste Renoir (1841-1919) vivió los últimos años de su vida.

El comando, "bien equipado y bien informado", hizo un agujero en la valla para penetrar en el parque arbolado de la villa, rompió una ventana para entrar en el edificio y cortó las sujeciones de los cuadros con una sierra eléctrica, según el alcalde, Bryan Masson

"Las sirenas del museo y de la policía hicieron que los ladrones se precipitaran y solo robaran cuatro obras del Museo Renoir de las doce que alberga el museo", explicó el regidor ultraderechista. Dos las acabaron abandonando en los "jardines" en su huida, agregó.

Las obras que siguen desaparecidas son los óleos "Madame Colonna Romano" y "Jeune femme au puits", mientras que los recuperados son "Madame Pichon" y "Coco lisant", célebre retrato del hijo de Renoir, con su larga cabellera rubia.

Los lienzos "representaban las cuatro piezas de mayor valor del museo", precisó la fiscalía de Marsella, que asumió la investigación.

Después de haber hablado inicialmente de un perjuicio de 9 millones de euros, unos 10 millones de dólares, el alcalde de Cagnes-sur-Mer no actualizó el monto de los daños.

Además del mobiliario original, el museo creado en 1960 expone objetos y muebles que pertenecieron al pintor francés, incluido su caballete y su silla de ruedas, así como retratos, paisajes y desnudos creados por el artista.

o

Masson llamó al ministerio de Cultura a que movilice recursos extremadamente importantes para preservar los museos de Francia: "Es el patrimonio de todos los franceses el que hoy está en la mira de bandas, de mafiosos", acusó.

Este robo tuvo lugar casi un año después del sonado atraco en el Louvre, el museo más visitado del mundo, en pleno centro de París, durante el cual fueron sustraídas ocho joyas de la Corona de Francia, que siguen sin aparecer.

A principios de julio, al norte de Estrasburgo, unos ladrones sustrajeron varias piezas de joyería del museo Lalique valoradas en más de 4,5 millones de euros (5,2 millones de dólares).

A finales de ese mismo mes, unos ladrones robaron a plena luz del día un collar de oro perteneciente al Tesoro de Vix, que data de la época celta, en otro museo en la región de Borgoña, en el noreste de Francia.

En un plan de 33 medidas presentado en julio, el Ministerio de Cultura francés recomendó retirar temporalmente algunas piezas de las vitrinas en los museos, a la espera de garantizar la "seguridad" de la exposición de estos "objetos más vulnerables".

Temas relacionados:

Francia

Robo

París

Museo

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el narcoentierro del narcoinfluencer "Bendito Menor": como en la época de Pablo Escobar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“La fuerza pública empieza a sentirse auténticamente respaldada”: experto tras primer mes de De la Espriella

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gran inversión: El ambicioso plan de Abelardo de la Espriella para la reconstrucción del Chocó

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Familiares de pacientes con fibrosis quística exigen al régimen venezolano tratamientos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Manejo de drones en escuela clandestina, nueva maniobra de reclutamiento de las disidencias (FARC)

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El crimen se está mimetizando con estructuras estatales”: periodista sobre el poder que ha logrado el crimen organizado en Latinoamérica

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El tratado que busca proteger dos tercios del océano: así cambia la defensa de la vida marina

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella | Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Se les acabó la fiesta: la mano dura de Abelardo de la Espriella cumple un mes con golpes clave a criminales

Alias Silvana Guerrero, cabecilla del ELN - Foto AFP
ELN

Sanguinaria y despiadada, así es la jefe del ELN Silvana Guerrero, objetivo prioritario del Gobierno De la Espriella

Perkins Rocha | Foto: AFP
Perkins Rocha

"Quisimos el cambio y ese solo hecho nos convirtió en enemigos del sistema chavista": Perkins Rocha

Abelardo de la Espriella/ Marco Rubio - Fotos EFE
Marco Rubio

"Seguridad regional y lucha contra el narcoterrorismo": experto sobre agenda de Marco Rubio en su visita a Colombia

Estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) - EFE
Acuerdo petrolero

Experto sobre el acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela: “Es un mal anuncio, no cumple ninguna de las expectativas”

Más de Actualidad

Ver más
Incendios en Tolima (AFP)
Colombia

Gobernadora del Tolima denuncia ataque terrorista en medio de los incendios forestales

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta suspensión general de permisos para porte de armas de fuego en Colombia

Petróleo | Foto: Canva
Petróleo en Venezuela

¿Hay una base legal que sostenga el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela?

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Petróleo sí, pero no a este precio

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Rusia utiliza engaños para reclutar soldados en México, Cuba y Colombia

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Incendios en Tolima (AFP)
Colombia

Gobernadora del Tolima denuncia ataque terrorista en medio de los incendios forestales

Abelardo de la Espriella - Foto AFP
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella firmó decreto que levanta suspensión general de permisos para porte de armas de fuego en Colombia

Petróleo | Foto: Canva
Petróleo en Venezuela

¿Hay una base legal que sostenga el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela?

Daniel Ortega y Marco Rubio - AFP
Daniel Ortega

Rubio, con la mira sobre el régimen de Ortega en Nicaragua: anuncia sanciones por polémica reforma

José Daniel Ferrer/ Donald Trump - Fotos AFP
José Daniel Ferrer

"La Administración Trump sabe que para el caso de Cuba la fuerza es necesaria": José Daniel Ferrer

Balancín de petróleo en el lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto de referencia: EFE
Venezuela

"Esta es una excelente alianza": más de medio millón de barriles de petróleo venezolano llegan a EE. UU. cada día, según subsecretario de Energía Haustveit

Manifestaciones contra Pedro Sánchez | Foto: AFP
España

Multitudinarias manifestaciones contra Pedro Sánchez en rechazo de crisis migratoria en Ceuta

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023