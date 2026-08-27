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Jueves, 27 de agosto de 2026
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Carlos A. Giménez
Programa: Club de Prensa

Congresista Carlos Giménez insinúa que poderosos aviones de EEUU serán la "peor pesadilla" del régimen cubano

agosto 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Estados Unidos refuerza significativamente su presencia militar en el Caribe con el despliegue de 20 aviones de combate F-35 Lightning II en la base aérea de Homestead, Florida, ubicada estratégicamente a poco más de 90 millas náuticas de Cuba. El congresista Carlos Giménez confirmó la noticia señalando que "estamos viendo un simulador del F-35, que va a ser el nuevo avión que va a operar en la base aérea de Homestead".

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