Congresista Carlos Giménez insinúa que poderosos aviones de EEUU serán la "peor pesadilla" del régimen cubano

Estados Unidos refuerza significativamente su presencia militar en el Caribe con el despliegue de 20 aviones de combate F-35 Lightning II en la base aérea de Homestead, Florida, ubicada estratégicamente a poco más de 90 millas náuticas de Cuba. El congresista Carlos Giménez confirmó la noticia señalando que "estamos viendo un simulador del F-35, que va a ser el nuevo avión que va a operar en la base aérea de Homestead".