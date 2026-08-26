Fuertes lluvias causan afectaciones en el estado Anzoátegui, Venezuela

Las fuertes lluvias registradas el pasado martes en el municipio Simón Rodríguez, en el estado Anzoátegui, ocasionaron afectaciones en al menos 30 viviendas.

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Las precipitaciones, recordemos, están asociadas al paso de la onda tropical número 41 por la región.

Las lluvias y las fuertes ráfagas de viento durante la tarde, provocaron el desprendimiento de techos, daños en algunas estructuras residenciales y fallas en el sistema de semáforos de El Tigre.

Equipos de Protección Civil y funcionarios de organismos locales se desplegaron en las zonas afectadas para atender las emergencias y evaluar los daños ocasionados por el temporal.

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Según los reportes oficiales, el evento no dejó personas fallecidas, lesionadas o desaparecidas.

Las condiciones climáticas adversas también generaron inconvenientes en el oeste de Anzoátegui. En Clarines, específicamente en el sector Cruz de Belén, los fuertes vientos provocaron la caída de un árbol sobre el tendido eléctrico, lo que ocasionó la interrupción del servicio en varias comunidades y daños en estructuras cercanas.

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De acuerdo con los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), las lluvias podrían mantenerse durante las próximas horas.

La instancia remarcó el desplazamiento de las ondas 40, 41 y 42 sobre Venezuela y el océano Atlántico.