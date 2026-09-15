Flávio Bolsonaro supera a Lula por primera vez: encuesta muestra un escenario ajustado para elecciones en Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), por primera vez aparece por delante del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una simulación de segunda vuelta de la encuesta de Quaest, difundida este lunes 14 de septiembre en Brasil. El estudio, contratado por Globo, deja al hijo del expresidente Jair Bolsonaro con 42% de las preferencias ante un 40% para el actual mandatario. La diferencia es de dos puntos porcentuales y se ubica dentro del margen de error del sondeo, que también es de dos puntos.

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El resultado refleja un cambio respecto de la medición anterior de Quaest, la cual se publicó el 7 de septiembre, cuando Lula y Flávio Bolsonaro estaban empatados con 41% cada uno en un eventual balotaje. La nueva encuesta se hizo entre el 10 y el 13 de septiembre, con 2.004 personas entrevistadas en todo Brasil.

No obstante, el panorama se modifica cuando se comparan distintas encuestas publicadas en las últimas horas. Un estudio de BTG Pactual/Nexus, que se difundió igualmente el 14 de septiembre, deja a Lula con 47% ante un 46% de Flávio Bolsonaro en una probable segunda vuelta. La distinción quedó dentro del margen de error, que en este caso fue de dos puntos porcentuales.

En la primera vuelta, los dos estudios son similares y suponen de colocar a Lula por encima de Flávio Bolsonaro. Quaest registró 36% para el presidente y 31% para el senador. Por otra parte, BTG/Nexus marcó 42% y 37%, respectivamente. Augusto Cury, Ronaldo Caiado y Renan Santos están más atrás en las diferentes simulaciones.

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El contexto electoral brasileño se sigue estando marcado por la cercanía entre Lula y Flávio Bolsonaro en las simulaciones de segunda vuelta. Una encuesta de Datafolha del 11 de septiembre registró 46% para Lula y 44% para Flávio Bolsonaro, igualmente dentro de un escenario que se ve técnicamente empatado por el margen de error.

La elección presidencial brasileña va a tener su primera vuelta el 4 de octubre. Si ningún candidato tiene más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados llegaran a una segunda vuelta prevé para el 25 de octubre.