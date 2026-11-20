La Policía Nacional de Haití (PNH) mantiene este viernes una ofensiva sostenida contra estructuras criminales armadas en el sector de Martissant 2A, con el empleo de buldóceres y tanques al sur de Puerto Príncipe, un día después de reportar la muerte de al menos 34 presuntos integrantes de bandas durante una intervención en esa misma zona estratégica.

VEA TAMBIÉN "Le estamos dando una lección a las pandillas de Haití": Bukele al inscribir su candidatura al que sería su tercer mandato o

En el despliegue operativo participan unidades especializadas de la institución entre ellas SWAT, UTAG y UDMO con respaldo de la fuerza de tarea denominada Task Force, mediante el uso de alrededor de una decena de vehículos blindados y un helicóptero para asaltar posiciones ocupadas por grupos armados.

La acción policial busca liberar la vía terrestre que enlaza a la capital haitiana con el sur del territorio nacional, para restablecer el tránsito seguro de ciudadanos y mercancías, sin que hasta el momento se haya divulgado un nuevo balance de bajas correspondiente a las operaciones de esta jornada.

La continuidad del operativo sucede a la intervención del jueves en Martissant 2 y 4, dirigida contra enclaves criminales y puestos de cobro ilegal utilizados por la coalición Viv Ansanm para extorsionar a los viajeros, acción que la institución anunció en sus canales oficiales con el mensaje textual: “Operación en Martissant: 34 bandidos abatidos en un refugio de Ti Lapli”.

Las autoridades no confirmaron si entre los abatidos figura Renel Destina, alias ‘Ti Lapli’, cabecilla criminal que opera en el área metropolitana de Puerto Príncipe y consta en la lista de sancionados del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tras una operación en la que se registró el ingreso de vehículos blindados y la detonación en un inmueble presuntamente impactado por un dron.

VEA TAMBIÉN Se escala la ofensiva antipandillas de Bukele: llegan nuevos e imponentes helicópteros a frontera con Haití o

Las autoridades no han especificado la duración prevista de estas operaciones ni han proporcionado datos específicos sobre capturas, incautaciones o zonas exactas donde se desarrollan las acciones, mientras la población mantiene su demanda de mayor transparencia y resultados concretos en la recuperación del control territorial en manos de estructuras criminales.