Corea del Sur anuncia una misión naval y aérea para salvaguardar la libre navegación comercial en el estrecho de Ormuz

El Gobierno de Corea del Sur anunció formalmente este jueves la implementación de un dispositivo de patrullaje aéreo y técnico en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, orientado a proteger el tránsito del transporte comercial y asegurar el abastecimiento energético internacional frente a las afectaciones derivadas del conflicto en la región.

VEA TAMBIÉN Petrolero fue alcanzado por un proyectil cerca del estrecho de Ormuz; toda la tripulación está a salvo o

La iniciativa contempla la ampliación del área de operaciones de la unidad naval antipiratería Cheonghae, tradicionalmente apostada en el golfo de Adén, con la incorporación de recursos avanzados de vigilancia y contramedidas.

El despliegue comprenderá un destructor, un avión de patrulla marítima P-8, equipos especializados en la desactivación de artefactos explosivos, así como sistemas de superficie y vehículos submarinos no tripulados.

Voceros del Ministerio de Defensa de Corea del Sur aclararon que las operaciones se mantendrán restringidas a aguas abiertas localizadas al sur de Omán, con la prohibición expresa a las patrullas aéreas de realizar labores de vigilancia sobre el territorio del régimen, aguas territoriales o el interior estricto del estrecho.

La determinación responde a la postura reiterada por la administración del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, quien en septiembre descartó cualquier participación de tropas nacionales en acciones de intervención militar directa, pese a las advertencias emitidas previamente de la dictadura de Teherán.

VEA TAMBIÉN El régimen de Irán afirma que tres petroleros se incendiaron tras pasar por el estrecho de Ormuz o

El régimen iraní ha advertido a Seúl contra cualquier acción que pudiera interpretarse como un apoyo militar a sus adversarios, lo que añade un componente delicado a esta operación de protección marítima que Corea del Sur insiste en calificar como estrictamente defensiva y de carácter comercial.