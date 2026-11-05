Corea del Sur anuncia una misión naval y aérea para salvaguardar la libre navegación comercial en el estrecho de Ormuz
El Gobierno de Corea del Sur anunció formalmente este jueves la implementación de un dispositivo de patrullaje aéreo y técnico en las inmediaciones del estrecho de Ormuz, orientado a proteger el tránsito del transporte comercial y asegurar el abastecimiento energético internacional frente a las afectaciones derivadas del conflicto en la región.
La iniciativa contempla la ampliación del área de operaciones de la unidad naval antipiratería Cheonghae, tradicionalmente apostada en el golfo de Adén, con la incorporación de recursos avanzados de vigilancia y contramedidas.
El despliegue comprenderá un destructor, un avión de patrulla marítima P-8, equipos especializados en la desactivación de artefactos explosivos, así como sistemas de superficie y vehículos submarinos no tripulados.
Voceros del Ministerio de Defensa de Corea del Sur aclararon que las operaciones se mantendrán restringidas a aguas abiertas localizadas al sur de Omán, con la prohibición expresa a las patrullas aéreas de realizar labores de vigilancia sobre el territorio del régimen, aguas territoriales o el interior estricto del estrecho.
La determinación responde a la postura reiterada por la administración del presidente surcoreano, Lee Jae Myung, quien en septiembre descartó cualquier participación de tropas nacionales en acciones de intervención militar directa, pese a las advertencias emitidas previamente de la dictadura de Teherán.
El régimen iraní ha advertido a Seúl contra cualquier acción que pudiera interpretarse como un apoyo militar a sus adversarios, lo que añade un componente delicado a esta operación de protección marítima que Corea del Sur insiste en calificar como estrictamente defensiva y de carácter comercial.