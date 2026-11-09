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Lunes, 09 de noviembre de 2026
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Falleció reconocido actor y humorista argentino: esto se sabe

noviembre 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Fallece reconocido actor argentino - Canva
Fallece reconocido actor argentino - Canva
El humorista fue encontrado sin vida en su vivienda, ubicada en Villa Urquiza, Buenos Aires. Su muerte fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que recordó su trayectoria en la televisión y el teatro.

El mundo del espectáculo argentino atraviesa un momento de tristeza tras confirmarse la muerte del actor y humorista Daniel Bifulco, reconocido por su participación en el popular sketch 'Los Jaimitos', del programa 'VideoMatch'. El artista falleció el pasado 4 de noviembre de 2026, a los 56 años, y su partida generó numerosas reacciones entre sus compañeros de trabajo y seguidores.

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La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, que, mediante un comunicado, lamentó su fallecimiento y destacó los diferentes proyectos televisivos y teatrales en los que participó durante su carrera artística.

¿Qué se sabe de la muerte de Daniel Bifulco, el reconocido actor y humorista de Argentina?

Según la información conocida sobre el caso, el cuerpo de Daniel Bifulco fue encontrado durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre en su vivienda, ubicada en el barrio de Villa Urquiza, en Buenos Aires.

Asimismo, según el reporte policial conocido por medios argentinos, su hermano se comunicó con la línea de emergencias 911 después de encontrarlo inconsciente. Posteriormente, efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) llegaron al inmueble y confirmaron que el actor ya no tenía signos vitales.

El informe también indicó que Bifulco se encontraba recostado y que, durante la primera inspección, no se encontraron signos de violencia. La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n.º 36, mientras se adelantaban las actuaciones para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Inicialmente, circularon versiones que apuntaban a un posible paro cardíaco. Sin embargo, no se había comunicado públicamente una causa médica definitiva, por lo que no es correcto presentar el infarto como un diagnóstico confirmado.

Cabe resaltar que, tras conocerse la noticia, la Asociación Argentina de Actores y Actrices publicó un mensaje en el que expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros del artista, además de recordar algunos de los personajes que interpretó durante su trayectoria.

"Despedimos con tristeza al actor y humorista Daniel Bifulco, reconocido por su personaje de 'Jaimito' y por su trabajo en la televisión y el teatro. Acompañamos a sus familiares, amistades y colegas en este doloroso momento", expresó la organización.

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En su comunicado, también recordó que el actor integró el elenco de 'Showmatch' y participó en las caracterizaciones de 'Gran Cuñado'. Su recorrido por la televisión argentina incluyó producciones como 'Paraíso terrenal', 'Si querés reír, reí', 'Panam y circo', 'Polémica en el bar', 'Los Roldán', 'La niñera', 'Quitapenas', 'La peluquería' y 'Señores papis', entre otras.

Uno de los trabajos que marcó su reconocimiento fue precisamente 'Los Jaimitos', segmento de humor que compartió con Roberto Peña y Rodrigo 'Vagoneta' Rodríguez. El trío alcanzó popularidad en 'VideoMatch', espacio televisivo conducido por Marcelo Tinelli, donde sus interpretaciones y particulares intervenciones humorísticas conquistaron a los televidentes.

Además, en 2024 volvió a trabajar junto a Roberto Peña en 'Noche de Peña', programa emitido por Crónica TV. Durante 2026, los artistas también retomaron el recordado formato de 'Los Jaimitos' con contenidos relacionados con el Mundial de fútbol.

La muerte del humorista también sorprendió por los proyectos profesionales que tenía previstos. De hecho, Daniel Bifulco había firmado contrato para participar en una nueva temporada del espectáculo 'La magia de la risa', con presentaciones programadas en el Teatro Victoria de Mar del Plata.

Finalmente, sus familiares, amigos y colegas pudieron darle el último adiós el viernes 6 de noviembre, durante el velatorio realizado en Villa Urquiza, Buenos Aires, entre las 18:00 y las 22:00.

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