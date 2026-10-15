Reportan ataque con drones a la Policía en Palermo, Huila: hay heridos y la alcaldía tuvo que ser evacuada

Durante las primeras horas de la tarde de este 15 de octubre, se registró un grave ataque con drones en Huila. Al parecer, la agresión estaba dirigida contra la estación de Policía de Palermo, situación que prendió las alarmas en el lugar.

Según la información preliminar, hay dos uniformados heridos. Debido al hecho, ambos habrían sido trasladados al centro hospitalario San Francisco de Asís para que reciban la atención pertinente. Además, según lo conocido hasta el momento, presentarían lesiones leves.

Con base en esto, la Alcaldía municipal tuvo que ser evacuada ante el riesgo inminente que representaban estos ataques, los cuales pusieron en emergencia a la Policía y a los ciudadanos del sector.

Asimismo, al parecer, habrían sido dos los ataques ocurridos, ambos con artefactos explosivos dirigidos contra la fuerza pública. Cabe resaltar que este hecho se sumó a otros reportes de la región en los que se registraron diversos ataques relacionados con drones. En total, el Huila ha presentado siete atentados de este tipo durante 2026.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información y den a conocer el estado en el que se encuentran los uniformados heridos y las instalaciones de la estación de Policía de Palermo.

Cabe señalar que el día de ayer se registró un atentado similar en el Chocó, específicamente en San José del Palmar, contra una base militar de la zona. Debido al ataque, se reportaron nueve uniformados heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de Medellín con el propósito de brindarles atención especializada.

La gobernadora de la región, Nubia Carolina Córdoba, denunció el acontecimiento y expresó su preocupación, al señalar que grupos al margen de la ley, como el ELN, han asediado permanentemente a la fuerza pública y a los centros poblados del territorio, ensañándose con la subregión de San Juan.

Además, la mandataria destacó que este tipo de dispositivos sobrepasa actualmente la capacidad de varias zonas del país, que han tenido que enfrentarse a estas acciones terroristas, las cuales se están agravando en el territorio nacional.

Se recomienda a la población tener precaución mientras las entidades correspondientes adelantan las verificaciones sobre lo sucedido. En caso de ser necesario, la ciudadanía se puede comunicar a través de los canales oficiales, como la línea 123.