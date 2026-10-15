NTN24
Jueves, 15 de octubre de 2026
Jueves, 15 de octubre de 2026
Atentado

Reportan ataque con drones a la Policía en Palermo, Huila: hay heridos y la alcaldía tuvo que ser evacuada

octubre 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataque con drones en el Huila - Captura de pantalla de redes sociales
Ataque con drones en el Huila - Captura de pantalla de redes sociales
Según reportes, habrían sido dos los ataques ocurridos, ambos con artefactos explosivos dirigidos contra la fuerza pública.

Durante las primeras horas de la tarde de este 15 de octubre, se registró un grave ataque con drones en Huila. Al parecer, la agresión estaba dirigida contra la estación de Policía de Palermo, situación que prendió las alarmas en el lugar.

o

Según la información preliminar, hay dos uniformados heridos. Debido al hecho, ambos habrían sido trasladados al centro hospitalario San Francisco de Asís para que reciban la atención pertinente. Además, según lo conocido hasta el momento, presentarían lesiones leves.

Con base en esto, la Alcaldía municipal tuvo que ser evacuada ante el riesgo inminente que representaban estos ataques, los cuales pusieron en emergencia a la Policía y a los ciudadanos del sector.

Asimismo, al parecer, habrían sido dos los ataques ocurridos, ambos con artefactos explosivos dirigidos contra la fuerza pública. Cabe resaltar que este hecho se sumó a otros reportes de la región en los que se registraron diversos ataques relacionados con drones. En total, el Huila ha presentado siete atentados de este tipo durante 2026.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información y den a conocer el estado en el que se encuentran los uniformados heridos y las instalaciones de la estación de Policía de Palermo.

Cabe señalar que el día de ayer se registró un atentado similar en el Chocó, específicamente en San José del Palmar, contra una base militar de la zona. Debido al ataque, se reportaron nueve uniformados heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de Medellín con el propósito de brindarles atención especializada.

o

La gobernadora de la región, Nubia Carolina Córdoba, denunció el acontecimiento y expresó su preocupación, al señalar que grupos al margen de la ley, como el ELN, han asediado permanentemente a la fuerza pública y a los centros poblados del territorio, ensañándose con la subregión de San Juan.

Además, la mandataria destacó que este tipo de dispositivos sobrepasa actualmente la capacidad de varias zonas del país, que han tenido que enfrentarse a estas acciones terroristas, las cuales se están agravando en el territorio nacional.

Se recomienda a la población tener precaución mientras las entidades correspondientes adelantan las verificaciones sobre lo sucedido. En caso de ser necesario, la ciudadanía se puede comunicar a través de los canales oficiales, como la línea 123.

Temas relacionados:

Atentado

Drones

Policía de Colombia

Ejército

Ejército de Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Es una captura sistemática del estado": abogado sobre escándalo de Alcocer por presunto tráfico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“¿Quién será responsable de mi muerte?”: coronel Pérez alega que no ha recibido la atención requerida para el cáncer que padece

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Determinante golpe al Clan del Golfo en Colombia: cae alias 'Doble Cero', cabecilla de zona en Antioquia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

De la Espriella entregó balance de las manifestaciones: “No podemos permitir que cierren vías”

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Así se vieron Nicolás Maduro y Cilia Flores en nueva audiencia por cargos de tortura ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Cuando un gobierno decide qué es verdad o qué es mentira, se pierde la libertad de expresión; eso en México lo estamos viviendo": Internacionalista Stephanie Henaro

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Estados Unidos elimina límites a emisiones de centrales eléctricas y reabre debate climático

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Nicolás Maduro

Estuvimos en la audiencia por nuevos cargos contra Maduro y Cilia Flores: el depuesto dictador sonriente y su esposa con la voz quebrada

La activista y periodista Andreína Baduel-Foto: EFE
General Baduel

“Absolutamente”: Andreína Baduel reconoce el caso de su padre en el expediente contra Nicolás Maduro

Marchas en Colombia - AFP
Marchas

Pobre convocatoria a las marchas del petrismo en Colombia: "Una movilización mediocre", dice el representante Jaime Arizabaleta

Congresista democrata Ilhan Omar | Foto: EFE
Investigación

Justicia de EE. UU. investiga finanzas de la congresista socialista Ilhan Omar: inusuales discrepancias

María Claudia Tarazona | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona sobre el asesinato de Miguel Uribe: Petro sabía que lo iban a matar y no hizo nada por protegerlo”

Más de Actualidad

Ver más
Edificio colapsado tras el doblete sísmico registrado en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Damnificados

Se cumplen tres meses de los terremotos en Venezuela: miles de damnificados siguen desamparados

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York, según informó embajador de EE. UU. ante la ONU a varios medios

Embajada de EE.UU. en Panamá-Foto: Tomada de X @USEmbPAN
Embajada de Estados Unidos

“Es categóricamente falsa”: Embajada de EE. UU. en Panamá niega el despliegue de 600 soldados que publicó The New York Times

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Servir o no a la verdad: el dilema de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula pierde en primera vuelta: Flávio Bolsonaro aplasta al socialismo castrochavista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis María Corina Machado

La normalización de Delcy, la mutación de Trump

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Edificio colapsado tras el doblete sísmico registrado en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Damnificados

Se cumplen tres meses de los terremotos en Venezuela: miles de damnificados siguen desamparados

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Delcy Rodríguez - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York, según informó embajador de EE. UU. ante la ONU a varios medios

Logos de los equipos de béisbol Cardenales de Lara y Charros de Jalisco - Imágenes tomadas de X
Cardenales de Lara

Serie de exhibición entre Cardenales de Lara y Charros de Jalisco en Texas fue pospuesta para 2027 por tensión migratoria

Embajada de EE.UU. en Panamá-Foto: Tomada de X @USEmbPAN
Embajada de Estados Unidos

“Es categóricamente falsa”: Embajada de EE. UU. en Panamá niega el despliegue de 600 soldados que publicó The New York Times

Diosdado Cabello, integrante de la dictadura venezolana, junto a colaboradores del chavismo - Foto: EFE
Chavismo

¿Ya Maduro no entra en la ecuación?: Diosdado Cabello pide al PSUV "consolidar el respaldo" a Delcy Rodríguez

Activistas de derechos humanos y familiares de presos políticos marchan en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

Grave denuncia: familiar de desaparecido venezolano dice que por fe de vida piden hasta 10 mil dólares

Retrato de Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

Juez emite orden que prohíbe la divulgación de pruebas y evidencias del caso Maduro y Cilia Flores

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023