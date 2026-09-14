Jugador sorprende al anunciar que se retira de su selección donde fue figura tras disputar el Mundial 2026

El centrocampista Seko Fofana, que ayudó a Costa de Marfil a ganar la Copa Africana de Naciones en 2024, anunció el lunes su retirada de la selección nacional a los 31 años.

"Ha llegado el momento de pasar página. Me siento orgulloso y profundamente agradecido de haber tenido la oportunidad de competir por mi país", dijo Fofana, que juega cedido en el Porto, club portugués, procedente del Rennes francés, en una publicación en Instagram.

"Ganar el trofeo más prestigioso del continente fue un sueño de infancia hecho realidad para mí, y estos recuerdos quedarán grabados para siempre en la mente de millones de marfileños", añadió refiriéndose al triunfo en la Copa Africana de Naciones en casa contra Nigeria.

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"Siempre seré el fan número uno de los Elephants y estoy deseando ver a esta nueva generación escribir su propia historia. Aquí no nos falta talento", resaltó.

Nacido en París, Fofana jugó para Francia en categorías inferiores antes de pasarse a Costa de Marfil, el país de sus padres, donde marcó siete goles y disputó 34 partidos internacionales a lo largo de una carrera internacional de nueve años.

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Tras haber jugado en el Udinese, el Lens y en Arabia Saudí, Fofana fue un jugador clave en el centro del campo de la selección marfileña junto a Franck Kessie y Jean Michael Seri.

Participó en dos partidos del Mundial de 2026, donde la selección africana fue eliminada por Noruega en dieciseisavos de final.