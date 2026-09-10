Entrenador de club de Champions anunció su renuncia tras recibir un botellazo en pleno partido
El entrenador del Fenerbahçe, İsmail Kartal, presentó su dimisión tras el empate 1-1 ante la Roma en el inicio de la fase de liga de la Champions League, este jueves en Estambul.
Sin embargo, se conoció que la decisión no tuvo relación con el resultado del partido sino que se dio tras recibir un botellazo por parte de un fanático desde la grada.
Ante la agresión, Kartal anunció en la conferencia de prensa post partido su renuncia y se mostró firme en su posición.
"Dimito y no volveré más", aseguró entonces el técnico de 65 años, nombrado en junio.
Sin embargo, el club le mostró apoyo a su proyecto y aseguró que se tomaron medidas en contra del agresor.
"La persona que lanzó una botella en dirección hacia nuestro director técnico Ismail Kartal ha sido identificada" y "se dictó un veto de acceso al estadio", explicó el Fenerbahçe en la red social X.
Según la prensa, un hincha arrojó una botella de agua apuntando hacia la cabeza del técnico.
El presidente del club, Aziz Yildrim, declaró después que Kartel seguirá en el puesto.
"Está en el inicio de su misión. Lo apoyamos", dijo ante la televisión.
Así quedaron los resultados de la primera jornada de la Champions League:
Real Madrid 2 - 1 Inter de Milán
Club Brujas 2 - 3 Aston Villa
Oporto 0 - 2 Manchester City
Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal
Lille 2 - 3 Real Betis
AEK Atenas 1 - 0 LASK [1, 2]
París Saint-Germain 6 - 1 Slovan Bratislava
Fútbol Club Barcelona 5 - 1 Feyenoord
Sporting de Portugal 3 - 1 Galatasaray
VfB Stuttgart 3 - 1 Viking
Liverpool 2 - 1 Atlético de Madrid
Nápoles 0 - 1 Arsenal [1, 2, 3]
Bayern de Múnich 5 - 0 Bodo/Glimt
Manchester United 4 - 0 Sabah
Como 4 - 1 RB Leipzig
Slavia de Praga 2 - 3 Lens
PSV Eindhoven 1 - 1 Shakhtar Donetsk
Fenerbahçe 1 - 1 AS Roma