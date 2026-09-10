Entrenador de club de Champions anunció su renuncia tras recibir un botellazo en pleno partido

El entrenador del Fenerbahçe, İsmail Kartal, presentó su dimisión tras el empate 1-1 ante la Roma en el inicio de la fase de liga de la Champions League, este jueves en Estambul.

Sin embargo, se conoció que la decisión no tuvo relación con el resultado del partido sino que se dio tras recibir un botellazo por parte de un fanático desde la grada.

VEA TAMBIÉN Así terminó la primera jornada de la Champions League: Manchester United regresó con victoria y PSG defiende su título con goleada o

Ante la agresión, Kartal anunció en la conferencia de prensa post partido su renuncia y se mostró firme en su posición.

"Dimito y no volveré más", aseguró entonces el técnico de 65 años, nombrado en junio.

Sin embargo, el club le mostró apoyo a su proyecto y aseguró que se tomaron medidas en contra del agresor.

"La persona que lanzó una botella en dirección hacia nuestro director técnico Ismail Kartal ha sido identificada" y "se dictó un veto de acceso al estadio", explicó el Fenerbahçe en la red social X.

Según la prensa, un hincha arrojó una botella de agua apuntando hacia la cabeza del técnico.

El presidente del club, Aziz Yildrim, declaró después que Kartel seguirá en el puesto.

"Está en el inicio de su misión. Lo apoyamos", dijo ante la televisión.

Así quedaron los resultados de la primera jornada de la Champions League:

Real Madrid 2 - 1 Inter de Milán

Club Brujas 2 - 3 Aston Villa

Oporto 0 - 2 Manchester City

Borussia Dortmund 3 - 2 Villarreal

Lille 2 - 3 Real Betis

AEK Atenas 1 - 0 LASK [1, 2]

París Saint-Germain 6 - 1 Slovan Bratislava

Fútbol Club Barcelona 5 - 1 Feyenoord

Sporting de Portugal 3 - 1 Galatasaray

VfB Stuttgart 3 - 1 Viking

Liverpool 2 - 1 Atlético de Madrid

Nápoles 0 - 1 Arsenal [1, 2, 3]

Bayern de Múnich 5 - 0 Bodo/Glimt

Manchester United 4 - 0 Sabah

Como 4 - 1 RB Leipzig

Slavia de Praga 2 - 3 Lens

PSV Eindhoven 1 - 1 Shakhtar Donetsk

Fenerbahçe 1 - 1 AS Roma