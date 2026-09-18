NTN24
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Viernes, 18 de septiembre de 2026
Delcy Rodríguez

Trump se reunirá con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York, según informó embajador de EE. UU. ante la ONU a varios medios

septiembre 18, 2026
Por: Redacción NTN24
La reunión tendrá lugar el próximo martes, según indicó Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU.

El presidente Donald Trump se reunirá por primera vez con Delcy Rodríguez, la próxima semana en Nueva York, según informó este viernes Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU.

o

"(Trump) participará en una reunión informal con la presidenta interina de Venezuela, Rodríguez", el martes, declaró a la prensa Mike Waltz, según reportan varios medios y agencias como AFP y Reuters.

El anuncio de Waltz se da luego de que la Organización de las Naciones Unidas confirmara la participación de Delcy Rodríguez como representante de Venezuela en el 81 periodo de sesiones del organismo, según conoció en primicia NTN24 tras acceder al listado oficial.

El documento oficial identifica a Venezuela con las siglas "H.S." (Head of State), que corresponden a jefe de Estado.

De este modo, el organismo diplomático presentará a Delcy Rodríguez como "jefe de Estado de Venezuela" pese a que su permanencia en el poder viola los artículos 233 y 234 de la Constitución de su país.

Desde que el dictador Maduro fue detenido y llevado ante la justicia de Estados Unidos, la Constitución venezolana establece un periodo de 90 días, prorrogables por otros 90 días, por una ausencia temporal o forzosa en el poder.

o

Sin embargo y faltando a ley, Rodríguez superó este período a principios de julio de 2026 sin que se declare una falta absoluta, por lo que, según expertos se debió activar el mecanismo para convocar a nuevas elecciones presidenciales en un plazo determinado

En la orden del día del jueves 24 de septiembre aparece "Venezuela, Bolivarian Republic of" con la designación "H.S.", pues el Gobierno Trump le ha otorgado un cuestionado reconocimiento a la jefa del régimen.

Esta designación sobre Rodríguez se conoció en una carta oficial del Departamento de Estado firmada por Michael Kozak, entonces subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental, en marzo del presente año.

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Donald Trump

Asamblea General de la ONU

Nueva York

Naciones Unidas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así fue el contundente espaldarazo de De la Espriella a iniciativa que busca reducir en 100 mil millones de pesos el escandaloso presupuesto de la JEP

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

El supuesto homicidio que el régimen quiere sembrar a Javier Oropeza: "Sistema criminal de justicia"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

"Vamos por alias Silvana y demás cabecillas del ELN": director nacional del GAULA de la Policía

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Con ayuda de EEUU, el régimen busca acuerdo para movilizar 31 toneladas de oro retenidas por Londres

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"La izquierda se devora los recursos públicos; considera que son un botín que hay que conquistar": experto sobre corrupción en América Latina

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Incendios forestales: temporadas más largas e intensas amenazan a los ecosistemas

Ver más

Videos

Ver más
Presuntos miembros del Tren de Aragua | Foto Policía de Bogotá en X: @PoliciaBogota
El Tren de Aragua

Contundente golpe al Tren de Aragua: Gobierno De la Espriella captura presuntos integrantes

Miguel Díaz-Canel, dictador cubano junto a varios de sus colaboradores - Foto de referencia: EFE
Régimen cubano

Indignante: así celebró el dictador de Cuba el sistema penitenciario para ocultar torturas inhumanas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos-Foto: EFE
Acuerdo petrolero

ONU denuncia continuidad del aparato represivo en Venezuela pese a declaraciones de Donald Trump

Centro de torturas El Helicoide, Venezuela - Foto: AFP
Regimen chavista

Aparato represor intacto: Misión de la ONU documenta torturas con descargas eléctricas en cárceles de Venezuela

Secuestrados del ELN - Capturas de video
Colombia

Abandonados: así fue como el Gobierno Petro dejó a secuestrados del ELN: "Mi padre es un hombre mayor"

Más de Actualidad

Ver más
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Sofía Vergara

Actriz colombiana alza la voz por los afectados tras el terremoto y pide apoyo para reconstruir sus hogares: "Yo me sumo a la causa, ustedes también pueden"

Contundente mensaje de Trump al régimen de Irán y a sus aliados - Foto: AFP/Canva
Estados Unidos

Régimen de Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias a países que apoyen su campaña de presión económica

Paralizado el tráfico ferroviario en Países Bajos por un presunto sabotaje
Países Bajos

Presunto sabotaje paraliza trenes en Países Bajos: las autoridades inician un investigación

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, ante el espejo de la decadencia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields BRICS

Brasil abraza a Irán y la dictadura de Cuba recibe impunidad total en cumbre BRICS

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Acuerdo petrolero

La maldición del recurso

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Terremoto en Colombia - Foto: EFE
Sofía Vergara

Actriz colombiana alza la voz por los afectados tras el terremoto y pide apoyo para reconstruir sus hogares: "Yo me sumo a la causa, ustedes también pueden"

Contundente mensaje de Trump al régimen de Irán y a sus aliados - Foto: AFP/Canva
Estados Unidos

Régimen de Irán desafía a Estados Unidos y amenaza con represalias a países que apoyen su campaña de presión económica

Gianni Infantino, presidente de la FIFA - Foto: EFE
Gianni Infantino

"Algunos no quieren que otros crezcan": el fuerte mensaje de Gianni Infantino contra los detractores de su gestión en la FIFA

Paralizado el tráfico ferroviario en Países Bajos por un presunto sabotaje
Países Bajos

Presunto sabotaje paraliza trenes en Países Bajos: las autoridades inician un investigación

Abelardo de la Espriella (AFP)
Crimen organizado

Los duros golpes del gobierno de Abelardo de la Espriella al crimen organizado en Colombia

Chevron | Foto EFE
Petróleo en Venezuela

¿En qué consiste el acuerdo firmado entre EEUU y Venezuela que beneficiaría a Chevrón?

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio-Foto: EFE
Marco Rubio

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra entidades vinculadas al régimen de Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023