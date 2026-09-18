Trump se reunirá con Delcy Rodríguez la próxima semana en Nueva York, según informó embajador de EE. UU. ante la ONU a varios medios

El presidente Donald Trump se reunirá por primera vez con Delcy Rodríguez, la próxima semana en Nueva York, según informó este viernes Mike Waltz, embajador de Estados Unidos ante la ONU.

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"(Trump) participará en una reunión informal con la presidenta interina de Venezuela, Rodríguez", el martes, declaró a la prensa Mike Waltz, según reportan varios medios y agencias como AFP y Reuters.

El anuncio de Waltz se da luego de que la Organización de las Naciones Unidas confirmara la participación de Delcy Rodríguez como representante de Venezuela en el 81 periodo de sesiones del organismo, según conoció en primicia NTN24 tras acceder al listado oficial.

El documento oficial identifica a Venezuela con las siglas "H.S." (Head of State), que corresponden a jefe de Estado.

De este modo, el organismo diplomático presentará a Delcy Rodríguez como "jefe de Estado de Venezuela" pese a que su permanencia en el poder viola los artículos 233 y 234 de la Constitución de su país.

Desde que el dictador Maduro fue detenido y llevado ante la justicia de Estados Unidos, la Constitución venezolana establece un periodo de 90 días, prorrogables por otros 90 días, por una ausencia temporal o forzosa en el poder.

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Sin embargo y faltando a ley, Rodríguez superó este período a principios de julio de 2026 sin que se declare una falta absoluta, por lo que, según expertos se debió activar el mecanismo para convocar a nuevas elecciones presidenciales en un plazo determinado

En la orden del día del jueves 24 de septiembre aparece "Venezuela, Bolivarian Republic of" con la designación "H.S.", pues el Gobierno Trump le ha otorgado un cuestionado reconocimiento a la jefa del régimen.

Esta designación sobre Rodríguez se conoció en una carta oficial del Departamento de Estado firmada por Michael Kozak, entonces subsecretario de Asuntos para el Hemisferio Occidental, en marzo del presente año.