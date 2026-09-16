La tripulación de la misión Crew-12 de la NASA y SpaceX afina detalles para su retorno a la Tierra tras concluir su estancia en la EEI

La NASA y la compañía SpaceX anunciaron la realización de una conferencia de prensa en directo desde la Estación Espacial Internacional (EEI) para este miércoles 16 de septiembre, en la cual los miembros de la misión Crew-12 ofrecerán detalles sobre el cierre de su permanencia orbital y los preparativos para su próximo regreso a la Tierra.

El equipo internacional integrado por los astronautas estadounidenses Jessica Meir y Jack Hathaway, la astronauta francesa Sophie Adenot de la Agencia Espacial Europea (ESA) y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev de Roscosmos permanece en la plataforma orbital desde su lanzamiento el pasado 13 de febrero de 2026.

Durante su estadía, la tripulación se integró a las Expediciones 74 y 75 para ejecutar investigaciones orientadas a la medicina cardiovascular, el estudio de bacterias patógenas y la producción de fluidos médicos en entornos de microgravedad.

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“Las investigaciones a bordo sentaron bases operativas para la producción de suministros médicos a demanda y la comprensión de las alteraciones hemodinámicas en vuelos prolongados”, destacaron voceros de la agencia espacial estadounidense.

La partida de la Crew-12 se efectuará de forma posterior a la llegada de la misión entrante Crew-13, garantizando un periodo de rotación e intercambio de mando sin interrupciones en la operación del laboratorio orbital.

Con la culminación de esta fase operacional, la NASA y sus socios internacionales reafirman el valor estratégico de la Estación Espacial Internacional como banco de pruebas científico.

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El inminente retorno de la Crew-12 marca el cierre de un ciclo de investigación clave para mitigar los riesgos biológicos del cuerpo humano en el espacio, al tiempo que consolida la transición fluida hacia las futuras tripulaciones que mantendrán la presencia humana ininterrumpida en la órbita baja terrestre.