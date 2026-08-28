"Nuestra primera Guacamaya aterrizó en Venezuela": María Corina celebra el regreso del diputado Omar González

La líder democrática y ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, se pronunció sobre el regreso de Omar González, diputado de la Asamblea de 2015, a Venezuela y uno de los opositores que permaneció más de un año refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas.

“Nuestra primera Guacamaya aterrizó en Venezuela. Mi querido Omar, qué emoción tan grande siento por este regreso a tu adorada Anzoátegui. ¡Por el pronto retorno de todos los venezolanos a casa!”, afirmó.

Omar González ha vuelto este viernes a Venezuela luego de haber estado más de un año en el exilio, y es así el primer integrante del grupo de opositores que estuvo refugiado por más de 400 días en la Embajada de Argentina en Caracas en regresar a territorio venezolano.

El dirigente de Vente Venezuela había llegado al estado Anzoátegui, lugar donde fue recibido por dirigentes y simpatizantes de la oposición. Su regreso significa un nuevo capítulo para el grupo que en mayo de 2025 consiguió salir de la sede diplomática argentina luego de estar meses bajo asedio del régimen.

González permaneció refugiado con otros cinco colaboradores de María Corina Machado en la residencia diplomática, esto en medio de restricciones para el ingreso de alimentos y cortes de servicios básicos. Todos todos lograron salir de la embajada en una operación a la que luego se le conoció como “Operación Guacamaya”.

Tras salir de Venezuela, González estuvo más de un año en el exterior. Antes de abordar el avión que lo regresaría, aseguró que volvía con “el corazón lleno de emoción, esperanza y amor por mi tierra” y que retornaba para reencontrarse con los venezolanos y seguir con su lucha política.

Su llegada tiene también una lectura política que trasciende al propio dirigente. González señaló que su regreso podía ser la antesala del retorno de María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y una de las figuras clave de la oposición al régimen.

Estas reacciones no son casuales. El grupo de las llamadas “Guacamayas” se transformó en uno de los símbolos de la persecución en contra de los colaboradores de Machado tras las elecciones presidenciales venezolanas de 2024 y de la posterior presión sobre la oposición.

Los seis opositores se mantuvieron en la residencia diplomática argentina a la vez que el régimen tenía vigilancia alrededor de la sede. La situación generó una crisis diplomática entre Caracas y Buenos Aires e hizo que la embajada se volviese en uno de los focos más importantes de tensión política varios meses.

En mayo de 2025, los seis opositores lograron salir de la sede y de abandonar Venezuela con respaldo de los Estados Unidos. González luego fue uno de los dirigentes que siguió su actividad política desde el exterior.

Ahora bien, su retorno abre una nueva etapa. El dirigente no regresa exclusivamente solo como un exiliado que pisa de nuevo territorio venezolano: es el primero de aquel grupo que elige volver luego de sobrevivir al asedio de la embajada y pasar más de un año fuera de territorio venezolano.