"Es catastrófico": ONU y otras organizaciones sociales hacen llamado a la comunidad internacional para ayudar a Venezuela tras devastador terremoto

Las agencias de la ONU y otras organizaciones humanitarias llamaron este viernes a la "solidaridad" internacional después de que dos terremotos sacudieran Venezuela con una magnitud de 7,1 y 7,5 y pidieron un "acceso humanitario rápido y sin obstáculos".

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"Ahora el pueblo de Venezuela necesita solidaridad", advierte en un comunicado el Comité Permanente Interinstitucional (IASC), que agrupa a oenegés y agencias de la ONU.

"La comunidad internacional no debe permitir que esta emergencia se transforme en una tragedia humana mayor", añade.

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Según la organización, la catástrofe "se suma a un contexto humanitario ya de por sí difícil" debido a la situación política y social que afronta el país tras más de 20 años de dictadura.

"Incluso antes de los terremotos, millones de personas en toda Venezuela se enfrentaban a la inseguridad alimentaria, al colapso de los servicios sanitarios, a riesgos en materia de protección y a un acceso limitado a los servicios básicos. Para muchas comunidades que ya eran vulnerables, este último golpe es catastrófico", recalca el comunicado.

El IASC pide que un "acceso humanitario rápido y sin obstáculos, unas condiciones operativas seguras y un intercambio de información transparente" por considerarlo esencial "para que la ayuda llegue a quienes más la necesitan".

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La organización también insta a "todas las autoridades implicadas a facilitar las operaciones humanitarias y a permitir una coordinación íntegra, inclusiva y eficaz".

Exhorta asimismo a la comunidad internacional a "actuar con rapidez y de forma decisiva, proporcionando financiación flexible y oportuna para intensificar la ayuda de emergencia, incluyendo alojamiento, alimentos, atención sanitaria, protección, agua y saneamiento, así como apoyo psicosocial".