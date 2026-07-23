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Jueves, 23 de julio de 2026
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Fútbol

"Nos tienen celos": Milei reacciona a comentarios contra la selección argentina tras el Mundial 2026

julio 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
Javier Milei, presidente de Argentina. (EFE y Canva)
El presidente argentino salió en defensa de la albiceleste tras las críticas que nacieron en redes sociales durante el torneo.

El presidente de Argentina, Javier Milei, se unió a la controversia que está rodeando a la selección argentina desde el transcurso del Mundial 2026 y respondió a las críticas que están circulando en redes sociales con una serie de publicaciones en las que aseguró que existen “celos” hacia su país.

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Milei usó sus cuentas personales para difundir imágenes y mensajes que tienen relación con la participación del equipo dirigido por Lionel Scaloni, el cual llegó a la final del torneo frente a España. Entre las publicaciones compartidas por el mandatario, había una que afirmaba: "¿Tenés enemigos? Significa que alguna vez defendiste algo. Nosotros defendemos a la Argentina".

Otra de las imágenes compartidas por Milei mostraba: “El problema con Argentina es que somos llamativos, no pasamos desapercibidos, nos tienen celos y somos buenos en casi todo”.

El mandatario continuó este jueves con mensajes parecidos, en los que afirmó que el país todavía puede demostrar su potencial. “Ahora el mundo va a ver dónde puede llegar un país lleno de argentinos”, escribió.

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La intervención del presidente se genera luego de que la selección argentina se transformará en uno de los focos más importantes de discusión en redes sociales en el transcurso del Mundial. A lo largo del torneo surgieron críticas y acusaciones contra el equipo, una de ellas, cuestionamientos acerca de supuestos beneficios arbitrales y señalamientos con relación en la imagen internacional del país.

El debate de igual forma alcanzó al Gobierno argentino. Seguidores del espacio político de Milei difundieron mensajes en redes en los que acusaban a sectores de la oposición de mantener una postura negativa hacia Lionel Messi, a su vez que otras publicaciones cuestionaron diferentes aspectos de la identidad argentina y de la manera en que el país tuvo su participación en el torneo.

La controversia aumentó luego de la final, cuando la cantante española Rosalía publicó un mensaje crítico hacia Argentina y luego se disculpara.

El episodio creó una fuerte reacción en redes sociales y, según la información difundida por EFE, derivó incluso en la cancelación de un concierto homenaje en Córdoba después de recibir numerosos mensajes de rechazo.

Milei también compartió una imagen creada con inteligencia artificial en la que aparece abriendo su camisa para mostrar debajo el uniforme de la selección argentina, acompañada del mensaje “¡Viva la Argentina, carajo!”.

El portavoz presidencial, Adrián Ravier, le quitó importancia a la dimensión política de la controversia y aseguró que las críticas forman parte de “un fenómeno de redes que ha tenido mucho impacto”.

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