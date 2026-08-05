"Tuvieron una tragedia el otro día, pero tienen un país que es muy feliz de nuevo": Trump volvió a referirse a Venezuela y a la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse en las últimas horas a Venezuela y la operación del pasado 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Al ser consultado sobre la postura de Washington con el régimen de Irán, Trump volvió a recordar la Operación Resolución Absoluta en la capital venezolana.

“La gente se oponía tanto a lo que hice en Venezuela, duró un día y estamos ganando cientos de miles de millones de dólares y ellos también”, aseguró en diálogo con el periodista Trace Gallagher, de Fox News.

VEA TAMBIÉN Fuerte bajón eléctrico afectó varias regiones de Venezuela: sectores de Caracas, Miranda y La Guaira registran prolongadas interrupciones del sistema o

En ese sentido, aseguró que “Venezuela es un lugar diferente”, al tiempo que insistió en que “estamos sacando cientos de miles de millones de dólares”. “Es un lugar diferente”, resaltó.

El mandatario norteamericano también se refirió a los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron más de 5 mil muertos y personas desaparecidas.

“Tuvieron una tragedia el otro día, pero aparte de eso tienen un país que es muy feliz de nuevo”, indicó.

Sobre los costos de la intervención militar en Venezuela, Trump insistió en que han recibido más de lo gastado. “Nosotros pagamos el costo de esa guerra muchas veces”, dijo.

Por último, aseguró que mientras varios sectores lo cuestionaban al principio, ahora “todos piensan que es genial”. “Ahora que gané, todos piensan que es genial”, sostuvo.

Cabe recordar que desde varios sectores han cuestionado las declaraciones del presidente Donald Trump, quien en varias ocasiones ha insistido en que el pueblo venezolano es feliz. Los cuestionamientos se han centrado en la falta de un plan de transición a la democracia y la demora de la liberación de todos los presos políticos.