NTN24
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Miércoles, 05 de agosto de 2026
Donald Trump

"Tuvieron una tragedia el otro día, pero tienen un país que es muy feliz de nuevo": Trump volvió a referirse a Venezuela y a la captura de Maduro

agosto 5, 2026
Por: Luis Cifuentes
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Al ser consultado sobre la postura de Washington con el régimen de Irán, Trump volvió a recordar la Operación Resolución Absoluta en la capital venezolana.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse en las últimas horas a Venezuela y la operación del pasado 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Al ser consultado sobre la postura de Washington con el régimen de Irán, Trump volvió a recordar la Operación Resolución Absoluta en la capital venezolana.

“La gente se oponía tanto a lo que hice en Venezuela, duró un día y estamos ganando cientos de miles de millones de dólares y ellos también”, aseguró en diálogo con el periodista Trace Gallagher, de Fox News.

o

En ese sentido, aseguró que “Venezuela es un lugar diferente”, al tiempo que insistió en que “estamos sacando cientos de miles de millones de dólares”. “Es un lugar diferente”, resaltó.

El mandatario norteamericano también se refirió a los terremotos del pasado 24 de junio que dejaron más de 5 mil muertos y personas desaparecidas.

“Tuvieron una tragedia el otro día, pero aparte de eso tienen un país que es muy feliz de nuevo”, indicó.

Sobre los costos de la intervención militar en Venezuela, Trump insistió en que han recibido más de lo gastado. “Nosotros pagamos el costo de esa guerra muchas veces”, dijo.

Por último, aseguró que mientras varios sectores lo cuestionaban al principio, ahora “todos piensan que es genial”. “Ahora que gané, todos piensan que es genial”, sostuvo.

Cabe recordar que desde varios sectores han cuestionado las declaraciones del presidente Donald Trump, quien en varias ocasiones ha insistido en que el pueblo venezolano es feliz. Los cuestionamientos se han centrado en la falta de un plan de transición a la democracia y la demora de la liberación de todos los presos políticos.

Temas relacionados:

Donald Trump

Régimen venezolano

Terremoto

Washington

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Duro relato de activista cubano en huelga de hambre: "Matan a los hombres con impunidad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Las dictaduras no son eternas, tienen fecha de caducidad”: exembajador de Nicaragua ante la OEA

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Las cifras no cuadran: denuncian opacidad en número de fallecidos tras terremotos de Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Inminente presión de los EEUU al régimen de Cuba: Washington habría enviado más espías a la isla

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
Militares de EE. UU. - Foto X: @Southcom
Régimen cubano

Régimen cubano amenaza con fusilar a los presos políticos si EE. UU. interviene militarmente la isla

ICE - Foto AFP
ICE

ICE liberó a la futbolista venezolana que fue arrestada en un aeropuerto internacional de Florida

Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Opinión sobre el intento de robo de identidad política de Delcy Rodríguez: “estamos seguros que no tendrá éxito”

Jose Manuel Restrepo, vicepresidente, y Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia / FOTO: EFE
Colombia

Colombia será el miembro número 13 del Escudo de las Américas ¿Qué significa?

Gobierno Petro - Foto EFE
Gobierno Petro

"A la izquierda le quedó grande gobernar": exviceministro de Defensa Alejandro Arbeláez sobre gestión de Gustavo Petro en Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump y el líder del régimen de Irán, Masoud Pezeshkian | Foto: EFE-AFP
Estados Unidos e Irán

¿De que sirve tanto ataque de EE.UU. si Irán mantiene su capacidad militar?

Grupos sindicales - Foto referencia: AFP
Sindicatos

En medio de la emergencia producto de los terremotos, sectores sindicales exigen que se adelanten elecciones presidenciales en Venezuela

Atentado en Cúcuta - EFE
Cúcuta

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y el líder del régimen de Irán, Masoud Pezeshkian | Foto: EFE-AFP
Estados Unidos e Irán

¿De que sirve tanto ataque de EE.UU. si Irán mantiene su capacidad militar?

Grupos sindicales - Foto referencia: AFP
Sindicatos

En medio de la emergencia producto de los terremotos, sectores sindicales exigen que se adelanten elecciones presidenciales en Venezuela

Atentado en Cúcuta - EFE
Cúcuta

Denuncian que camión-bomba usado en atentado en Cúcuta el sábado pasado fue "ensamblado en Venezuela"

En la nueva audiencia se vio la desconexión entre Nicolás Maduro y Cilia Flores - Foto: EFE
audiencia

Total desconexión entre Maduro y Cilia: no hubo intercambio de miradas, ni palabras en la audiencia

Escombros en La Guaira - Venezuela - Foto: EFE
Desaparecidos

Dan a conocer registro inicial de la gobernación de La Guaira sobre cifra de desaparecidos tras los terremotos

Nicolás Maduro Guerra - Foto EFE
Nicolás Maduro Guerra

"Jamás pierde la ternura y dignidad": el cínico mensaje del hijo de Maduro en el que menciona a Cilia Flores

Abelardo de la Espriella, presidencial electo de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo De La Espriella anuncia a general en retiro como ministro de Defensa de su gobierno en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023