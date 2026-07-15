"Era el menor": el duro testimonio de mujer venezolana que busca a su hermano bajo los escombros tras el doblete sísmico

A 21 días desde el doblete sísmico que sacudió a Venezuela, el dolor de las familias afectadas permanece intacto mientras continúan las labores de búsqueda y rescate. Entre las tantas historias que deja esta tragedia se encuentra el duro testimonio de Ana Ancheta, familiar de víctimas del doblete sísmico en Venezuela, quien busca a su hermano menor bajo los escombros.