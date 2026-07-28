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Martes, 28 de julio de 2026
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especie en peligro de extinción

Nacen en Guatemala tres crías de uno de los reptiles más amenazados del mundo

julio 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El Zoológico Nacional La Aurora anunció el nacimiento de tres crías de Heloderma charlesbogerti, una especie endémica de Guatemala conocida como lagarto escorpión o “niño dormido”, cuya población silvestre se estima en apenas 500 ejemplares.

Los nacimientos representan un avance para la conservación de esta especie, clasificada como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Este es el segundo año consecutivo en que el zoológico logra la reproducción exitosa de estos reptiles, como parte de su programa de conservación.

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El Heloderma charlesbogerti enfrenta amenazas como la pérdida de su hábitat, el tráfico ilegal de fauna silvestre y los efectos del cambio climático.

La llegada de estas tres crías refuerza los esfuerzos para preservar una especie única de Guatemala y cuya supervivencia depende cada vez más de los programas de conservación.

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