Nacen en Guatemala tres crías de uno de los reptiles más amenazados del mundo

Los nacimientos representan un avance para la conservación de esta especie, clasificada como en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Este es el segundo año consecutivo en que el zoológico logra la reproducción exitosa de estos reptiles, como parte de su programa de conservación.

VEA TAMBIÉN De 25 a más de 500: la recuperación de las gacelas reem en un rincón de Irak o

El Heloderma charlesbogerti enfrenta amenazas como la pérdida de su hábitat, el tráfico ilegal de fauna silvestre y los efectos del cambio climático.

La llegada de estas tres crías refuerza los esfuerzos para preservar una especie única de Guatemala y cuya supervivencia depende cada vez más de los programas de conservación.