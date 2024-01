“Es como si cada año hubiera una final de un mundial de fútbol en Barranquilla”: empresarios insisten en que es posible un GP de la F1 en Colombia

Este martes se hizo oficial el anuncio de la nueva ciudad que albergará un Gran Premio de la Fórmula 1. En Madrid, España, rugirán los monoplaza más famosos del deporte a partir de 2026 y hasta 2035.

"El Gran Premio de España se celebrará en Madrid de 2026 a 2035, ambos inclusive", en un circuito "completamente nuevo" que incorporará "tanto tramos urbanos como no urbanos", informó la F1 en un comunicado.

En un evento en el centro de exhibiciones IFEMA, el Gobierno de Madrid reveló que la carrera contará con un circuito que se construirá en torno al mismo centro de exposiciones, en el noreste de la capital, y tendrá 5,47 km, 20 curvas y "una vuelta de clasificación prevista de 1 minuto y 32 segundos".

Al evento asistieron varias figuras y líderes que celebraron la iniciativa, entre ellos, empresarios colombianos que aprovecharon para recordar la propuesta de llevar la competencia de automovilismo más importante del mundo a su país.

Ya la idea de que la F1 tenga un GP en Colombia había sido noticia cuando en 2022 el entonces alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, recibió en la ciudad al presidente de la F1, Stefano Domenicali, con quien recorrió varios lugares de la ciudad.

"Seguimos soñando en grande y estamos trabajando”, escribió en redes sociales el exalcalde, sin embargo, meses después la iniciativa se frenó.

Según Pumarejo, en 2023, hizo falta voluntad por parte del Gobierno Nacional:

“Como dijo Juan Pablo Montoya, a finales del año pasado estábamos prácticamente listos para firmar, afinando detalles; hubo unos retrasos porque en el cambio de Gobierno no fue una prioridad, no hubo un apoyo decidido al evento, no hubo una carta donde manifestaran: ‘sí, estamos listos para hacer el evento, para acompañarlo”, aseguró.

Asimismo, la leyenda del automovilismo Montoya, también se refirió al tema: “estaba en un 95% hecho. Alguien la embarró en algo, no lo voy a decir. Pero estaba muy avanzado. Yo fue con la gente de la FIA. El trazado estaba hecho, todo estaba planificado, faltaba la firma. Y estaban listos, pero alguien la embarró”.

Ahora, el escenario para pedir que se reactive la iniciativa fue precisamente el recinto en el que se anunció el GP de Madrid.

Carlos Salazar, empresario colombiano, habló con NTN24 sobre la posibilidad y se mostró positivo.

"Barranquilla y Colombia pueden. Necesitamos, con inversión privada 100%, necesitamos el ‘sí’ del Gobierno de Colombia", dijo.

Asimismo, Salazar insistió en que es necesaria "la unión de la empresa privada con todos los colombianos".

"El presidente de la Fórmula 1 cuando estuvo en Barranquilla quedó absolutamente fascinado con la ciudad, el diseño del circuito muestra lo mejor de la sostenibilidad", agregó.

El empresario también habló sobre los beneficios para Barranquilla y Colombia si la F1 vuela hasta el Caribe.

"Tendríamos un retorno de casi 300 millones de dólares por evento cada año. Inversión privada 100% y retorno en turismo y beneficios para la gente", aseveró.

Para él, tener a la Fórmula 1 en el país “es como si cada año hubiera una final de un mundial de fútbol en Barranquilla”.