“Es ridículo”: Donald Trump arremete de nuevo contra Fox News y la acusa de favorecer a los demócratas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una nueva ofensiva verbal contra la cadena televisiva Fox News, con reproches por un supuesto sesgo favorable hacia los candidatos demócratas y un exceso de celo en la búsqueda de corrección política a escasas semanas de las elecciones legislativas de medio mandato fijadas para el próximo 3 de noviembre.

A través de una publicación difundida en su plataforma digital Truth Social, el mandatario exteriorizó su malestar con la línea editorial del canal conservador, al señalar que la cobertura actual otorga un espacio desproporcionado a los planteamientos de la oposición demócrata en detrimento de los intereses de su administración.

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“Fox dedica más tiempo a defender a los demócratas y a exponer sus puntos de vista frente a los de sus oponentes republicanos que en cualquier otro momento de la historia de Fox News; ¡es ridículo! ¡Fox News se esfuerza demasiado por ser políticamente correcto!”, aseveró el presidente Trump en su mensaje de redes.

Como medida de protesta ante la cobertura del canal, el presidente exhortó a sus simpatizantes a sintonizar la transmisión de su mitin político programado en Kansas a través de la plataforma digital Right Side Broadcasting Network, con la marginación temporal de la que históricamente ha sido la principal señal televisiva de respaldo al movimiento conservador.

Esta escalada de distanciamiento mediático coincide con un escenario electoral complejo para los republicanos, marcado por sondeos recientes que reflejan una cerrada competencia y un índice de aprobación presidencial condicionado por el intenso debate público, factor que obliga al partido a redefinir su mensaje de campaña para evitar fugas de votos en los estados clave.

Las tensiones entre la Casa Blanca y los principales medios de comunicación tradicionales evidencian la creciente polarización informativa que domina el panorama político estadounidense de cara a la cita electoral.

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La ruptura temporal con la cadena afín subraya la estrategia de comunicación directa impulsada por el liderazgo ejecutivo frente a los cambios en el ecosistema informativo nacional.