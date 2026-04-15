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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Donald Trump asegura en cadena Fox que los ataques en Irán están "cerca de terminar" y que el régimen está buscando un acuerdo

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En sus declaraciones, Trump prevé que al régimen de Irán “les llevaría 20 años reconstruir ese país”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una entrevista a la cadena Fox, y aseguró que los ataques contra el régimen de Irán podrían llegar a un final pronto.

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"Creo que está a punto de terminar, sí. Quiero decir que lo veo muy cerca de terminar. ¿Sabes qué? Si me retirara ahora mismo, les llevaría 20 años reconstruir ese país, y no hemos terminado. Veremos qué pasa. Creo que tienen muchas ganas de llegar a un acuerdo", aseguró Trump luego de que la periodista le preguntara si la guerra va a terminar.

Más tarde, a través de su red social Truth Social, el mandatario aseguró que China acordó no suministrar armas a la República Islámica.

En esa misma línea, el vicepresidente de los Estados Unidos, JD Vance, dijo en su conferencia de Turning Point USA que “después de 49 años, por supuesto que hay mucha desconfianza entre irán y Estados Unidos, no se va a resolver ese problema de la noche a la mañana, pero sí creo que las personas con las que estábamos sentados querían llegar a un acuerdo”.

El presidente estableció una política, Irán no puede tener un arma nuclear y ahora mismo estamos negociando para que eso suceda”, aseguró Vance.

Por otro lado, este miércoles, el almirante y comandante del CENTCOM, Brad Cooper, anunció que “se ha implementado completamente un bloqueo de los puertos iraníes mientras las fuerzas estadounidenses mantienen superioridad marítima en Oriente Medio”.

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Adicionalmente, añadió que el “90% de la economía se basa en el comercio internacional por mar”. “En menos de 36 horas desde que se implementó el bloqueo, las fuerzas estadounidenses han detenido por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”.

Estas declaraciones se dan cuando el jefe del Ejército de Pakistán, Asim Munir, y el ministro del Interior, Mohsin Naqvu, llegan a Teherán como parte de los esfuerzos de cooperación que Islamabad mantiene entre Estados Unidos y el régimen de Irán.

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