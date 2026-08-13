"Es una muy buena noticia”: Marta Lucía Ramírez sobre la unión de Colombia al Escudo de las Américas

Tras el inicio de un nuevo gobierno en Colombia, liderado por el ahora presidente Abelardo de la Espriella, se ha conocido que la nación sudamericana se unirá al Escudo de las Américas, convirtiéndose en el miembro número 19, una adhesión que autoriza el trabajo y operaciones conjuntas con Estados Unidos contra el narcotráfico y los grupos criminales de la región. Para tratar este tema, el programa La Mañana de NTN24 conversó con la exvicepresidente y exministra de Defensa Marta Lucía Ramírez.