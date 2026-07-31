Chevron proyecta aumentar 15% su producción de petróleo en Venezuela en los próximos dos años

Chevron estima poder aumentar en 15% la producción que tiene de petróleo en Venezuela en el transcurso de los próximos 18 a 24 meses , logro que podrá mejorar su presencia en el territorio del régimen en medio de un contexto de precios elevados internacionales del crudo y de una recuperación paulatina de sus operaciones conjuntas con PDVSA.

VEA TAMBIÉN Del terremoto en Venezuela al desastre en Japón: el médico que volvió al frente de otra emergencia o

La proyección se anunció este viernes por la directora financiera de la compañía, Eimear Bonner, en una conferencia con inversionistas luego de la presentación de los resultados del segundo trimestre. La ejecutiva señaló que las empresas mixtas donde Chevron participa junto a la estatal venezolana alcanzan actualmente una producción de 280.000 barriles por día.

"Creemos que en los próximos 18 a 24 meses podremos aumentar la producción en otro 15%", afirmó Bonner, citado por Reuters. Añadió, de igual forma, que la empresa también evalúa oportunidades para ampliar aún más su producción, pero aclaró que esos planos van a depender de que existan condiciones favorables por parte del régimen .

Chevron aún tiene participación en cuatro empresas mixtas con PDVSA. Dos de estos trabajan en el estado Zulia y las otras están ubicadas en la Faja Petrolífera del Orinoco, una de las reservas más grandes de petróleo pesado y extrapesado del mundo.

El anuncio se hace en un momento en conjunto con la presentación de unos sólidos resultados financieros de la compañía. En el transcurso del segundo trimestre, Chevron obtuvo ganancias por 12.100 millones de dólares y elevó un 20% su producción global, hasta llegar a 4,07 millones de barriles diarios, impulsada por el aumento de los precios globales del petróleo y los combustibles.

VEA TAMBIÉN Donald Trump evita aclarar el destino de 13.000 millones de dólares provenientes del petróleo venezolano o

La empresa le dio las gracias este desempeño al entorno de forma favorable del mercado energético, señalado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y la incertidumbre acerca del suministro mundial de crudo. Según el informe corporativo, el precio promedio del petróleo incrementó 23% durante el trimestre, lo que permitió a la petrolera registrar sus mejores resultados desde 2022.

Chevron notificó niveles récord de procesamiento en sus refinerías de Estados Unidos, con una utilización del 97% de su capacidad y un volumen de 1,07.