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Jueves, 13 de agosto de 2026
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Lionel Andrés Messi

"No sé cómo seguir; ahora tengo bastantes dudas de que vaya a seguir": Messi pone en duda su futuro en el fútbol en carta dedicada a su fallecido padre

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Lionel Messi en medio de la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026-Foto: EFE
Lionel Messi en medio de la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026-Foto: EFE
El 10 de la selección argentina habló de sus dudas sobre continuar jugando al fútbol mientras despedía a su padre con un emotivo mensaje.

Lionel Messi ha dejado abierta la posibilidad de retirarse dentro de poco como jugador de fútbol al reconocer que no sabe cuánto tiempo más continuará jugando en un mensaje dedicado a su padre después de su fallecimiento.

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"No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir. Yo solo jugaba al fútbol y ahora tengo muchas dudas de que vaya a seguir haciendo por mucho tiempo más" , escribió Messi en una publicación en Instagram, en la cual también compartió una fotografía junto a su padre.

La declaración llega en medio de una despedida realmente personal, pero también abre interrogantes sobre el futuro del capitán de la selección argentina, que, teniendo 39 años, sigue compitiendo al más alto nivel.
Messi recordó que su padre estuvo a su lado desde siempre, sus primeros años como futbolista y que lo acompañaba a los entrenamientos al regresar del trabajo.

"Obviamente, a los partidos no faltabas a uno. Cómo sufrías viéndome y cómo disfrutabas, aunque nunca me regalabas muchos elogios", relató el argentino.

En su mensaje, Messi de igual forma recordó las conversaciones que tuvo con su padre antes y en el transcurso del último Mundial. Según contó, él le insistía para que disputara el torneo y pudiera disfrutar de verlo jugar.

“Tanto me pedías que jugara el último Mundial”, escribió Messi. Su padre, según contó, llegó a preocuparse por su estado físico antes del campeonato, pero el astro le aseguró que Argentina llegaría hasta la final.

Messi detalló que esperaba poder conquistar otra vez el Mundial para compartir ese momento con su padre.

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No obstante, las molestias físicas que arrastró durante la competición le impidieron sentirse plenamente bien y su padre no pudo estar presente en la final.

"Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más", escribió.

El argentino mencionó que su padre era mucho más que un acompañante en su trayectoria: “Fuiste papá, amigo y representante”. También aseguró que sus enseñanzas se quedarán presentes, sobre todo de la manera en que educará a sus propios hijos.

La frase sobre su futuro en el fútbol fue una de las que más llamó la atención de la despedida. Messi no anunció su retiro ni puso una fecha en concreto para dejar el fútbol, ​​​​pero reconoció de manera pública que hay dudas sobre cuánto tiempo más seguirá jugando.

El argentino cerró su mensaje con una promesa hacia su padre: “Te voy a extrañar mucho, pero siempre vas a estar presente”. Y agregó: “Te amo, pa”.

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