“Aquí no hay organización de ningún tipo, todo es voluntariado”: damnificada venezolana cuestiona al régimen

Luego de un mes de la tragedia en Venezuela, producto de los fuertes terremotos que afectaron fuertemente al estado de La Guaira, el régimen adelanta un censo único de vivienda para las familias que perdieron su hogar tras la emergencia. Aloha González, afectada por los sismos en los que perdió a dos de sus familiares, conversó con NTN24 sobre lo que han tenido que pasar para lograr ser incluidos dentro de este censo.