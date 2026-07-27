NTN24
Lunes, 27 de julio de 2026
Lunes, 27 de julio de 2026
Terremoto en Venezuela
Programa: La Tarde

“Aquí no hay organización de ningún tipo, todo es voluntariado”: damnificada venezolana cuestiona al régimen

julio 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Luego de un mes de la tragedia en Venezuela, producto de los fuertes terremotos que afectaron fuertemente al estado de La Guaira, el régimen adelanta un censo único de vivienda para las familias que perdieron su hogar tras la emergencia. Aloha González, afectada por los sismos en los que perdió a dos de sus familiares, conversó con NTN24 sobre lo que han tenido que pasar para lograr ser incluidos dentro de este censo.

También le puede interesar

Damnificados por los terremotos en Venezuela - Foto: EFE
Terremoto en Venezuela

“Aquí no hay organización de ningún tipo, todo es voluntariado”: damnificada venezolana cuestiona al régimen

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello - Foto EFE
Terremoto en Venezuela

"Es una burla": críticas al régimen por audios "inéditos" de Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello el día del terremoto

Donald Trump y Benjamín Netanyahu
Donald Trump

Trump se prepara para recibir a Netanyahu en medio de reciente escalada con el régimen de Irán

Voto latino en EEUU | Foto referencia: Canva
Elecciones de Medio Término en Estados Unidos

Demócratas y republicanos a la caza del voto hispano para las elecciones de medio término en Estados Unidos

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Daniel Ortega, líder del régimen en Nicaragua / FOTO: EFE
Claudia Sheinbaum

“Cada país decide”: La presidente de México evitó condenar la abolición de las elecciones en Nicaragua

Banderas Venezuela y EE. UU. - Fotos Canva
Transición

Así inicia la tercera etapa del plan de EE. UU. en Venezuela: ¿cómo se daría la transición a la democracia?

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así es como están cobrando en morgues de Venezuela a familias para entregar cuerpos tras terremotos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Aquí no hay organización de ningún tipo, todo es voluntariado”: damnificada venezolana cuestiona al régimen

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué buscan la Asamblea de 2015 y el régimen con la instalación de la mesa de diálogo sin Machado?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

Previo a su ceremonia de investidura, Keiko Fujimori ha comenzado a designar su gabinete

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Petro desconoce derrota electoral mientras expertos advierten riesgo de crisis institucional

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Europa enfrenta temperaturas extremas de hasta 44 grados Celsius

Ver más

Videos

Ver más
Banderas Venezuela y EE. UU. - Fotos Canva
Transición

Así inicia la tercera etapa del plan de EE. UU. en Venezuela: ¿cómo se daría la transición a la democracia?

Abordaje a un barco petrolero / FOTO: Captura de pantalla
estrecho de Ormuz

Comando Central reveló video que muestra el abordaje a un barco petrolero que quería pasar el control del estrecho de Ormuz

Nueva York - Foto Canva
Atentado en Nueva York

Comunidad judía en Nueva York pide investigar apuñalamiento como crimen de odio: masivas protestas

Incendios en España - EFE
Incendios forestales

Así se ve la devastación que dejan los peores incendios forestales en la historia de España

Diosdado Cabello - Foto: AFP
Régimen de Venezuela

¿Está perdiendo poder Diosdado Cabello? Cambios en el alto mando militar de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella | Foto: AFP-EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella desafía prohibición de Gustavo Petro y ratifica posesión presidencial en guarnición militar

Pánico en vuelo de Ryanair: ventanilla se desprendió en pleno vuelo y pasajero fue succionado -EFE
Vuelo

Pánico en vuelo de Ryanair: ventanilla se desprendió en pleno vuelo y pasajero fue succionado

USS Fort Lauderdale en el Puerto de La Guaira: Foto X: @Southcom
Terremoto en Venezuela

"Apoyando al pueblo de Venezuela": Comando Sur publica imágenes del buque anfibio USS Fort Lauderdale en el Puerto de La Guaira

Opinión

Ver más
Arturo McFields Chavismo

De antagonista a aliado: la maniobra del régimen de Venezuela para ganar el favor de Israel

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Régimen venezolano

Los escombros de la república

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

El nuevo mapa del financiamiento climático se dibuja sin América Latina

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aficionados en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Final del Mundial

Los desorbitantes precios de las entradas para la final del Mundial entre Argentina y España: superan los 5 mil dólares

Luis Díaz | Foto: AFP
Luis Díaz

Tras gol anulado ante Ghana, Luis Díaz encabeza el top de jugadores con más fuera de lugar en Mundial de 2026

Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella | Foto: AFP-EFE
Posesión Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella desafía prohibición de Gustavo Petro y ratifica posesión presidencial en guarnición militar

Pánico en vuelo de Ryanair: ventanilla se desprendió en pleno vuelo y pasajero fue succionado -EFE
Vuelo

Pánico en vuelo de Ryanair: ventanilla se desprendió en pleno vuelo y pasajero fue succionado

USS Fort Lauderdale en el Puerto de La Guaira: Foto X: @Southcom
Terremoto en Venezuela

"Apoyando al pueblo de Venezuela": Comando Sur publica imágenes del buque anfibio USS Fort Lauderdale en el Puerto de La Guaira

Obelisco de Buenos Aires y final del Mundial 2026 - Foto: EFE
Mundial 2026

El insólito grito en el Obelisco de Buenos Aires por un gol falso de Argentina en la final del Mundial ante España: "No hicieron ni un solo remate al arco"

Nueva York - Foto Canva
Atentado en Nueva York

Comunidad judía en Nueva York pide investigar apuñalamiento como crimen de odio: masivas protestas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre